Ξεχωριστή στιγμή για τον Τσιφτσή: Πρώτη φορά αρχηγός του ΠΑΟΚ (pics)

Ξεχωριστή αναμέτρηση η χθεσινή (16/9) για τον Αντώνη Τσιφτσή, με τον κίπερ του ΠΑΟΚ να φοράει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού απέναντι στον Ατρόμητο.

Οι ασπρόμαυροι πέρασαν με ένα ακόμα «διπλό» από την έδρα του Ατρομήτου, κάνοντας... σεφτέ στο φετινό Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

Ο αγώνας μπορεί να ξεχαστεί γρήγορα για αρκετούς, παρ' όλα αυτά δεν θα συμβεί το ίδιο για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Αντώνη Τσιφτσή.

Ο Έλληνας κίπερ φόρεσε για πρώτη φορά στην ασπρόμαυρη καριέρα του το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ, σε μία αν μη τι άλλο ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο.

