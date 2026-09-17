Ξεχωριστή στιγμή για τον Τσιφτσή: Πρώτη φορά αρχηγός του ΠΑΟΚ (pics)

Οι ασπρόμαυροι πέρασαν με ένα ακόμα «διπλό» από την έδρα του Ατρομήτου, κάνοντας... σεφτέ στο φετινό Superbet Κύπελλο Ελλάδος.
Ο αγώνας μπορεί να ξεχαστεί γρήγορα για αρκετούς, παρ' όλα αυτά δεν θα συμβεί το ίδιο για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Αντώνη Τσιφτσή.
Ο Έλληνας κίπερ φόρεσε για πρώτη φορά στην ασπρόμαυρη καριέρα του το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ, σε μία αν μη τι άλλο ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο.
Πρώτη φορά με το περιβραχιόνιο.⚫️⚪️— PAOK FC (@PAOK_FC) September 17, 2026
Ξεχωριστή στιγμή για τον Αντώνη Τσιφτσή. 👊#PAOK #NewEra pic.twitter.com/9EZq6Ezu8R