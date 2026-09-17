Γουίλιαμ Καρράς: Από σούπερ ταλέντο των ακαδημιών του ΠΑΟΚ στο Μόντρεαλ, στην εθνική Καναδά!

Το SDNA γράφει για τον Γουίλιαμ Καρράς, ο οποίος στα 16 του θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του καναδικού ποδοσφαίρου. Πως βρέθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στο Μόντρεαλ στο MLS και από εκεί στην εθνική U16 του Καναδά.

Ένα από τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα που ξεχώρισαν μέσα από την απόλυτα πετυχημένη παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης των ακαδημιών του ΠΑΟΚ στο Μόντρεαλ, είναι ο Γουίλιαμ Καρράς, ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 2010, ο οποίος αγωνίζεται ως wing-back.



Η μέχρι σήμερα πορεία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξέλιξης ενός εκκολαπτόμενου ποδοσφαιριστή μέσα από τη σωστή εκπαίδευση, τη συστηματική δουλειά και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.



Σημαντικό μέρος αυτής της διαδρομής συνδέεται με την Ακαδημία του ΠΑΟΚ στο Μόντρεαλ και τον Αστέριο Θέμελη, ο οποίος εργάστηκε για δύο χρόνια στην ακαδημία, έχοντας την ευθύνη της οργάνωσής της και παράλληλα ενεργό ρόλο στην καθημερινή προπονητική διαδικασία. Ο Θέμελης εκπαιδεύτηκε για έναν χρόνο από τον ΠΑΟΚ, προτού μεταβεί στο Μόντρεαλ.

Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης ακαδημίας ήταν διαφορετική από εκείνη ενός συμβατικού προπονητικού κέντρου. Οι εγκαταστάσεις δεν διέθεταν μεγάλα γήπεδα 11x11, αλλά μικρότερους χώρους, σχεδιασμένους κυρίως για ατομική προπόνηση και ανάπτυξη ποδοσφαιριστών. Η δουλειά επικεντρωνόταν στις λεπτομέρειες. Στην πρώτη επαφή, στην τεχνική, στην πάσα, στο κοντρόλ, στη χρήση και των δύο ποδιών και γενικότερα στις αδυναμίες που παρουσίαζε κάθε παιδί.

Από αυτή τη διαδικασία πέρασαν πάνω από 300 ποδοσφαιριστές ηλικίας από 8 μέχρι 25 ετών, με τον Γουίλιαμ Καρράς να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που ξεχώρισαν. Ο Θέμελης γνώρισε τον Καρράς όταν ακόμη αγωνιζόταν στην καναδική Λαβάλ, ως αμυντικό χαφ. Από τα πρώτα του βήματα ήταν εμφανή τα φυσικά προσόντα του.



Η δουλειά που ακολούθησε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ για σχεδόν δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη αυτών ακριβώς των στοιχείων που του έλειπαν.



Ο Καρράς στη συνέχεια μεταπήδησε στο MLS και συγκεκριμένα στη Μόντρεαλ, όπου σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο, δοκιμάστηκε σε διαφορετικό ρόλο. Από τον άξονα μετακινήθηκε στα άκρα και άρχισε να χρησιμοποιείται ως ακραίος και στη συνέχεια ως wing-back. Η αλλαγή αυτή ανέδειξε ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά του. Με χώρο μπροστά του, ο 16χρονος ομογενής ποδοσφαιριστής, μπορούσε να αξιοποιήσει στο μέγιστο την ταχύτητα και την εκρηκτικότητά του.



Το ένας εναντίον ενός έγινε ένα από τα σημαντικότερα όπλα του, ενώ η δυνατότητά του να αγωνιστεί τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερή πλευρά πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο παιχνίδι του.

Η παρουσία του είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της ομάδας του, ενώ παράλληλα κέρδισε την κλήση του στο MLS NEXT All-Star Game. Ο Αστέριος Θέμελης μίλησε στο SDNA για τον Γουίλιαμ Καρράς.

«Γνώρισα τον Γουίλιαμ τον πρώτο χρόνο που ήρθα στον Καναδά, όταν εργαζόμουν ως Τεχνικός Διευθυντής των ακαδημιών του ΠΑΟΚ στο Μόντρεαλ. Εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Λαβάλ, στη θέση του αμυντικού χαφ.

Από την πρώτη στιγμή ξεχώριζε για την εκρηκτικότητα, την ταχυδύναμη και την ταχύτητά του. Ήταν ένα παιδί με πολύ σημαντικά φυσικά προσόντα, όμως παράλληλα υπήρχαν αρκετές τεχνικές και τακτικές λεπτομέρειες που έπρεπε να βελτιωθούν.

Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί για σχεδόν δύο χρόνια στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ και η εξέλιξή του ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Έδειξε πολύ μεγάλη βελτίωση στην τεχνική του κατάρτιση, φτάνοντας από ένα επίπεδο περίπου 30-40% σε ένα επίπεδο κοντά στο 80%. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι ανέπτυξε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και τα δύο πόδια.

΄Η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός τον έκαναν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο. Σε πολλές περιπτώσεις, απέναντι σε ομάδες της ηλικιακής του κατηγορίας στο MLS, ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να αλλάξει μόνος του την εξέλιξη ενός αγώνα. Διαθέτει διαφορετικούς τρόπους για να ξεπεράσει τον αντίπαλό του και να δημιουργήσει χώρο. Η εκρηκτικότητά του, η αλλαγή κατεύθυνσης και η ικανότητά του να επιταχύνει μετά την πρώτη επαφή με την μπάλα τον καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο στα άκρα.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντικά τεχνικά χαρίσματα και έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερή πλευρά. Αυτή η ευχέρεια του δίνει μεγάλη αγωνιστική προσαρμοστικότητα και επιτρέπει στον προπονητή να τον χρησιμοποιήσει σε διαφορετικούς ρόλους και σχηματισμούς.

Ο Γουίλιαμ είναι ένας πολύ καλός μαθητής στο σχολείο, έχει ξεκάθαρο στόχο να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο και είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην εξέλιξή του. Έχει ισχυρή νοοτροπία, πειθαρχία και μεγάλη διάθεση να δουλέψει».



Δείτε τον Γουίλιαμ Καρράς εν δράσει...