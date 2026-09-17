Τα συν και τα πλην του Μουαντιλματζί: Ο διευθυντής του αθλ. τμήματος της «SΑΒΑΗ» αναλύει στο SDNA

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Τουντσάι Κουρτουλού, καταθέτει στο SDNA το αγωνιστικό προφίλ του Μάριους Μουαντιλματζί, καταγράφοντας όχι μόνο τα δυνατά στοιχεία, αλλά και τις αδυναμίες που φέρνει στον Ολυμπιακό ο μέχρι πρότινος φορ της Σάμσουνσπορ.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ και έφερε στον Πειραιά τον 28χρονο διεθνή επιθετικό από το Τσαντ, Μάριους Μουαντιλματζί.

Έπειτα από την επιτυχημένη παρουσία του στο τουρκικό πρωτάθλημα, ο υψηλόσωμος φορ αλλάζει ποδοσφαιρικό περιβάλλον και έρχεται στην Ελλάδα για να προσθέσει νέα χαρακτηριστικά στη γραμμή κρούσης των «ερυθρόλευκων».

Το SDNA επικοινώνησε με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας «SABAH», Τουντσάι Κουρτουλού, ο οποίος γνωρίζει καλά την παρουσία του Μουαντιλματζί στη Σάμσουνσπορ και ανέλυσε τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τον νέο επιθετικό του Ολυμπιακού.

«Εξαιρετικά γρήγορος, πολύτιμος στην κόντρα»

«Ο Μάριους είναι ένας εξελίξιμος επιθετικός. Έχει ύψος 1,90 μ. και είναι ένας εξαιρετικά αθλητικός ποδοσφαιριστής. Στα 28 του βρίσκεται σε μια ηλικία κατά την οποία θα πρέπει να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο της καριέρας του.

Πέρασε πολύ καλές περιόδους στη Σάμσουνσπορ και κατάφερε να πετύχει 23 γκολ την περασμένη σεζόν, αριθμός πραγματικά εντυπωσιακός.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά γρήγορο ποδοσφαιριστή και είναι ιδιαίτερα πολύτιμος ως “όπλο” στο παιχνίδι αντεπιθέσεων. Τόσο η ικανότητά του να επιταχύνει έχοντας την μπάλα στα πόδια, όσο και οι κινήσεις του χωρίς αυτή βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.

Παράλληλα, διατηρεί καλή φυσική κατάσταση και γνωρίζει πώς να αγωνίζεται με πλάτη προς την αντίπαλη εστία».

«Δεν είναι επιθετικός που συνδέει ιδιαίτερα το παιχνίδι»

Ο Τούρκος δημοσιογράφος στάθηκε και στα στοιχεία του παιχνιδιού του Μουαντιλματζί που θεωρεί ότι χρειάζονται βελτίωση.

«Οι αδυναμίες του εντοπίζονται κυρίως στο παιχνίδι των μεταβιβάσεων. Δεν είναι πραγματικά ένας επιθετικός που συμμετέχει ιδιαίτερα στη σύνδεση του παιχνιδιού και η τεχνική του είναι κάπως περιορισμένη. Σε αυτούς τους τομείς παρουσιάζει ελλείψεις.

Εάν καταφέρει να βελτιώσει αυτά τα στοιχεία, έστω και σε έναν βαθμό, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο επιθετικό.

Από την άλλη, με βάση τα δυνατά χαρακτηριστικά που ήδη διαθέτει, μπορεί να ταιριάξει πολύ καλά στην τακτική προσέγγιση ενός προπονητή και μέσα από αυτή να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του».