10+5 για... αρχή οι διεθνείς του Παναθηναϊκού στην διακοπή

Αρκετοί θα είναι οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού στο διάστημα της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κίνηση του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός έχει αναβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ του κι αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται και στον αριθμό των διεθνών, αφού στην διακοπή για τις Εθνικές ομάδες θα απουσιάσουν 10 ποδοσφαιριστές του βασικού ροτέισον, μαζί με άλλους 5 (τουλάχιστον) στην Κ17 της Ελλάδας.

Οι Τετέι και Κυριακόπουλος θα εκπροσωπήσουν την «Γαλανόλευκη», ο Λιβάι Γκαρία το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ο Πελίστρι την Ουρογουάη, οι Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν το Μαρόκο, ο Ραστόντερ την Β. Μακεδονία, ο Γιάγκουσιτς θα παίξει με την Κ21 της Κροατίας και οι Κάτρης και Κοντούρης με την Κ21 της Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής θα ενισχύσουν την Κ17 της Ελλάδας, στην οποία θα υπάρχουν κι άλλοι «πράσινοι» (όπως και στα μικρότερα κλιμάκια της Εθνικής) που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Υπάρχουν ωστόσο δύο ακόμα πράγματα που αξίζει να επισημανθούν.

Αρχικά, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο βρέθηκε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Μαρόκου. Συγκεκριμένα, ο βοηθός προπονητή των Μαροκινών παρακολούθησε από κοντά τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, θέλοντας να διαπιστώσει την αγωνιστική κατάσταση του 24χρονου μπακ, ο οποίος πραγματοποίησε στο συγκεκριμένο παιχνίδι το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς. Ο έμπειρος επιθετικός είχε κληθεί αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, ωστόσο πήρε ο ίδιος την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει προσωπικά με τον ομοσπονδιακό προπονητή και να ζητήσει να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο λόγος είναι ότι δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τραυματισμό του και ο Ντέσερς έκρινε πως τη δεδομένη στιγμή είναι προτιμότερο να συνεχίσει τη δουλειά με τον Παναθηναϊκό, ώστε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας.

Το αίτημά του έγινε αποδεκτό από την Εθνική Νιγηρίας, με την πρωτοβουλία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να φανερώνει παράλληλα πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνει στην παρουσία και τις υποχρεώσεις του με το «Τριφύλλι».

Αναλυτικά οι διεθνείς του Παναθηναϊκού:

Ουναΐ, Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), Πελίστρι (Ουρουγουάη), Λιβάι Γκαρσία (Τρινιντάντ & Τομπάγκο), Τετέι, Κυριακόπουλος (Ελλάδα), Ραστόντερ (Β. Μακεδονία), Γιάγκουσιτς (Κ21 Κροατία), Κάτρης, Κοντούρης (Κ21 Ελλάδα), Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής (Κ17 Ελλάδα).