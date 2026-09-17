Μάζης: «Ξεκάθαρος ο στόχος να προκριθούμε στους ομίλους του Champions League» (vid)

Τα λόγια του Δημήτρη Μάζη πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Γιαντράν Σπλιτ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (18/9) εκτός έδρας την Γιαντράν Σπλιτ για τα προκριματικά του Champions League. Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Μάζης σε δηλώσεις του ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρα η πρόκριση της ομάδας του στους ομίλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος να καταφέρουμε να προκριθούμε στους ομίλους του Champions League. Θα είναι πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι μία δύσκολη αποστολή, παρόλα αυτά είμαι αρκετά αισιόδοξος, βλέποντας την ομάδα πως έχει διαμορφωθεί και με τις μεταγραφές που ήρθαν, με τον τρόπο που λειτουργεί από την πρώτη μέρα.

Νομίζω αν είμαστε σοβαροί και λειτουργήσουμε όπως στην καθημερινότητα μας, ο στόχος είναι εφικτός».