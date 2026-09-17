ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ Κανάλι: Που θα το δείτε live;

Δείτε παρακάτω το κανάλι μετάδοσης του αγώνα ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ, καθώς και τους επόμενους αντιπάλους των Κρητικών στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Πού θα δω το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και τι ώρα;
Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και τη Χόφενχαϊμ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.
Δείτε το κανάλι για το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ!
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