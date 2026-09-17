ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ Κανάλι: Που θα το δείτε live;

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (17/09), στις 19:45.

Δείτε παρακάτω το κανάλι μετάδοσης του αγώνα ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ, καθώς και τους επόμενους αντιπάλους των Κρητικών στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πού θα δω το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και τι ώρα;

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και τη Χόφενχαϊμ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Δείτε το κανάλι για το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ!

Επισκεφθείτε καθημερινά το Outsidersbet.gr και αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο του στοιχήματος. Δείτε προγνωστικά από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, αναλύσεις αγώνων, ειδικά στοιχήματα, νέες προσφορές* και αναλυτικούς οδηγούς για όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ