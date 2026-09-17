Κοντά σε επέκταση Λέοναρντ και Ράπτορς

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Καουάι Λέοναρντ βρίσκεται κοντά στο να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Τορόντο Ράπτορς.

Το… σίριαλ ολοκληρώθηκε και ο Καουάι Λέοναρντ θα επιστρέψει στους Τορόντο Ράπτορς. Μάλιστα, ο 35χρονος αστέρας θέλει να συνεχίσει στον Καναδά την καριέρα του πέρα από την επερχόμενη σεζόν.

Έτσι, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να συμφωνήσουν για επέκταση συμβολαίου. Ο δημοσιογράφος τονίζει πως ο «Klaw» μπορεί να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο έναντι 126 εκατομμυρίων δολαρίων.

Θυμίζουμε πως πέρσι σε 65 ματς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς είχε 27,9 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ σε 65 αγώνες.