Βιθέντε Ταμπόρδα: «Ζω το ποδόσφαιρο» – Το γκολ με τον Ολυμπιακό και η ξεχωριστή αφιέρωση (vid)

Υπάρχουν γκολ που μετράνε στο σκορ και γκολ που μένουν για πάντα στη μνήμη. Για τον Βιθέντε Ταμπόρδα, όπως ανέφερε στο Offside Stories, ένα από αυτά έχει ήδη ξεχωρίσει.

Δεν χρειάστηκε να ψάξει πολύ για να βρει την πιο ιδιαίτερη στιγμή του μέχρι σήμερα στον Παναθηναϊκό. Η απάντηση ήρθε αμέσως: το γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό, μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένα γκολ που είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο, αν αναλογιστεί κανείς οτι στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα, δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Η συνέχεια ήταν διαφορετική, οι ευκαιρίες περισσότερες και το να βρει δίχτυα σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι απέκτησε ξεχωριστή αξία. Για τον ίδιο, για την ομάδα, αλλά και για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Κι αν μέσα στο γήπεδο τα συναισθήματα ξεχειλίζουν, στα αποδυτήρια η ιστορία είναι λίγο διαφορετική. Εκεί ο Ταμπόρδα έχει βρει τη δική του παρέα. Οι Αργεντινοί και οι ισπανόφωνοι είναι πιο κοντά του, με τον Λούκας Τσάβες, τον Σάντι Αντίνο και τον Φακούντο Πελίστρι να ξεχωρίζουν για το χιούμορ τους. Είναι, άλλωστε, και η παρέα που φροντίζει να υπάρχει πάντα μουσική στα αποδυτήρια.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά του Ταμπόρδα που φαίνεται κάθε φορά που η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο πανηγυρισμός του μετά το γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν έντονος και ο ίδιος δεν έκρυψε τον λόγο. «Δεν προσπαθω να συγκρατήσω τη χαρά μου. Το ποδόσφαιρο το ζω έντονα και, ειδικά όταν πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι, θεωρω πως τα γκολ πρέπει να πανηγυρίζονται.» Και πίσω από κάθε πανηγυρισμό υπάρχει πάντα η ίδια σκέψη. Η οικογένειά του. Είναι το πρώτο πράγμα που περνά από το μυαλό του όταν σκοράρει και εκεί καταλήγει, πριν από οτιδήποτε άλλο, κάθε αφιέρωση.

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