Ολυμπιακός: Ανατροπή μετά από 500 ημέρες! (stats)

Πόσες ανατροπές έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία δέκα χρόνια και με ποιον προπονητή στον πάγκο του;

Η πολύτιμη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός εναντίον της Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ πανηγυρίστηκε έξαλλα. Προφανώς όχι τόσο λόγω της αξίας του αντιπάλου ή του ηχηρού ονόματος, όσο για μια σειρά από συγκυρίες. Μία απ’ αυτές ήταν και η… σπανιότητα της εξέλιξης του αγώνα: Ο Ολυμπιακός πέτυχε να ανατρέψει σε βάρος του σκορ για πρώτη φορά μετά από 500 ημέρες!

Η τελευταία φορά που είχαν καταφέρει οι «ερυθρόλευκοι» να πανηγυρίσουν νίκη, ενώ βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην αρχή του αγώνα, ήταν στις 4/5/25, στα πλέι οφ του πρωταθλήματος εναντίον του ΠΑΟΚ. Το 0-1 του Ζίβκοβιτς μόλις στο πρώτο λεπτό μετατράπηκε σε 4-2 με τα γκολ των Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έκτοτε πέρασαν 58 επίσημα ματς (τα 57 με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο και η πρεμιέρα του Ιμανόλ με την ήττα από τον ΟΦΗ), στα οποία ο Ολυμπιακός είτε άνοιγε πρώτος το σκορ, είτε όταν δεχόταν πρώτος γκολ δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει τη νίκη.

Ο Αλγουαθίλ το πέτυχε μόλις στον δεύτερο αγώνα του. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν τόσο… φίλος με τις ανατροπές. Στα 127 ματς που κάθισε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο πέτυχε μόνο πέντε ανατροπές, εκ των οποίων όμως οι δύο ήταν συνεχόμενες (με Αστέρα Τρίπολης και Παναιτωλικό) στα πρώτα ματς της θητείας του στον Ολυμπιακό.

Παλαιότερα ήταν πολύ πιο συχνό φαινόμενο ο Ολυμπιακός να δέχεται γκολ, αλλά να καταφέρνει να ανατρέπει την κατάσταση. Ανατροπές έχουν πετύχει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ο Ανιγκό, ο Μίτσελ (2), ο Χάσι, ο Λεμονής (4), για να μείνουμε μόνο στα τελευταία χρόνια. Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε 11 ανατροπές στα 227 ματς του στον Ολυμπιακό και ο Πάουλο Μπέντο έξι ανατροπές στα 40 ματς του, δηλαδή σχεδόν ένας στους επτά αγώνες του ήταν ανατροπή.