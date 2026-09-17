ΠΑΟΚ: Εκτός κλήσεων της Εθνικής Γουινέας ο Καμαρά

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γουινέας, Πάουλο Ντουάρτε, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο χαφ του Δικεφάλου, Μαντί Καμαρά.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Αφρικανού μέσου του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική (26/9) και την Κένυα (1/10) στο πλαίσιο των προκριματικών του Κόπα Αφρικα.
Ως εκ τούτου, ο Μαντί Καμαρά θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την 20ημερη διακοπή που ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα, δουλεύοντας με το υπόλοιπο γκρουπ του Δικεφάλου.
Υπενθυμίζεται, πως στις κλήσεις του ΛΔ Κονγκό βρίσκεται ο Σιμόν Μπάνζα, όπως και ο Τάχα Άλι στις αντίστοιχες της Εθνικής Σουηδίας.
la liste des 25 joueurs convoqués par Paulo Duarte pour les matchs de qualification à la CAN 2027 face à l’Afrique du Sud et au Kenya (septembre 2025).— Syli National de Guinée FR 🇬🇳 (@sylinational_FR) September 16, 2026
Ils sont absents : ❌
- Naby Laye Keita
- Mohamed Mady Camara
- Mohamed Ali Camara
- Dembo Sylla
- Mohamed Lamine Bayo
-… pic.twitter.com/yyKe3LooKZ