ΠΑΟΚ: Εκτός κλήσεων της Εθνικής Γουινέας ο Καμαρά

Χωρίς τον Μαντί Καμαρά θα παραταχθεί η Γουινέα στα προσεχή παιχνίδια των προκριματικών του Κόπα Άφρικα.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γουινέας, Πάουλο Ντουάρτε, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο χαφ του Δικεφάλου, Μαντί Καμαρά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Αφρικανού μέσου του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική (26/9) και την Κένυα (1/10) στο πλαίσιο των προκριματικών του Κόπα Αφρικα.

Ως εκ τούτου, ο Μαντί Καμαρά θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την 20ημερη διακοπή που ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα, δουλεύοντας με το υπόλοιπο γκρουπ του Δικεφάλου.

Υπενθυμίζεται, πως στις κλήσεις του ΛΔ Κονγκό βρίσκεται ο Σιμόν Μπάνζα, όπως και ο Τάχα Άλι στις αντίστοιχες της Εθνικής Σουηδίας.