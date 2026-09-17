Έως δύο τέρματα σε 14 ματς η Γιουβέντους, υπό πίεση ο Ζενεσιό στη Μαρσέιγ

Συνεχίζεται σήμερα με 9 αναμετρήσεις η 1η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, που αναμένεται να προσφέρει και πάλι μεγάλες συγκινήσεις. Στο Τορίνο η Γιουβέντους φιλοξενεί τη Ναϊμέγκεν, ενώ στην Κωνσταντινούπολη η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Μαρσέιγ.

Οι 19/23 κόντρες της Γιουβέντους με ολλανδικούς συλλόγους ολοκληρώθηκαν με Under 3,5 γκολ.

Από την πρώτη της ήττα στη σεζόν έρχεται η Γιουβέντους, 3-2 στο Σασουόλο. Το σκορ άνοιξε στο 65’, ενώ τα υπόλοιπα 4 γκολ σημειώθηκαν από το 82’ και μετά, με τη Γιούβε να ισοφαρίζει στο 91’ και να δέχεται το τρίτο τέρμα στο 94’. Η ίδια έχει να πετύχει 3ο γκολ από τον Μάρτιο. Ο 29χρονος τερματοφύλακας Βικάριο, ο οποίος ήρθε πριν από τρεις εβδομάδες δανεικός από την Τότεναμ, ήταν ο μοναδικός Ιταλός στη σύνθεσή της. Η Ναϊμέγκεν έμεινε για 3η διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη, χάνοντας με 3-0 από την Καμπούρ. Ήταν το έβδομο διαδοχικό Over στα παιχνίδια της και το έκτο σερί ματς που δέχεται τουλάχιστον δύο γκολ. Εκτός από την πρώτη της αναμέτρηση, στο «Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, δέχτηκε γκολ και στα 9 ματς που ακολούθησαν. Τιμωρημένος ο Ισπανός τερματοφύλακας Κρέταθ. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Τούρκος επιθετικός Μορ. Με τη Γιουβέντους να μην έχει σημειώσει πάνω από δύο τέρματα στα 14 τελευταία επίσημα παιχνίδια της (20 με τα φιλικά), ο άσος σε συνδυασμό με το Under 3,5 βγάζουν ένα combo μεσαίας απόδοσης.

Τρίτη επιτυχία στη σειρά για την Μπεσίκτας το 3-0 με την Ερζουρούμσπορ, σημειώνοντας δύο γκολ στο πρώτο μισάωρο. Πρώτο τέρμα μέσα στο 2026 για τον αμυντικό Τοπτσού, πρώτο στο τουρκικό πρωτάθλημα και για τον Βέλγο Τροσάρντ, ο οποίος πανηγύρισε τον τίτλο πέρσι στην Αγγλία και έπαιξε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ με τη φανέλα της Άρσεναλ. Βρίσκεται στη 2η θέση μετά από 5 αγωνιστικές, μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωταθλήτρια την τελευταία τετραετία Γαλατάσαραϊ. Η Μαρσέιγ έρχεται από τρεις ήττες: 2-0 από τη Μονακό, 2-3 από την Παρί FC, 1-0 από τη Ρεν, την πρώην ομάδα του Ζενεσιό, ο οποίος ανέλαβε τον Ιούλιο την τεχνική ηγεσία της Μαρσέιγ. Η νέα αυτή αποτυχία έριξε τους Μασσαλούς στη 14η θέση της Ligue 1, έχοντας μείνει με το 4-0 της πρεμιέρας επί του Στρασβούργου. «Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν ξέρω αν θα μας δοθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 60χρονος προπονητής, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση. Η Μαρσέιγ μετράει από 4 νίκες, ισοπαλίες, ήττες με ομάδες από την Τουρκία.

Η Μπεσίκτας έρχεται από διαδοχικές νίκες, ενώ η Μαρσέιγ από συνεχόμενες ήττες και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα διακόψει το αρνητικό σερί. Η καλοπληρωμένη ισοπαλία είναι πιθανή.

817. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 1&U 3,5 2,18

820. ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΜΑΡΣΕΪΓ Χ 4,20

