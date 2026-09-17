Άρσεναλ: Επανέρχονται οι «κανονιέρηδες» για τον Ροντρίγκο

Η Άρσεναλ φαίνεται πως εξετάζει και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Ροντρίγκο, ο συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό του στον χιαστό.

Η Άρσεναλ «αναζωπύρωσε» το ενδιαφέρον της για τον εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Ροντρίγκο, και διατηρεί επαφή με τους εκπροσώπους του, θέλοντας να ενισχύσει κι άλλο τα άκρα της επίθεσής της με τον 25χρονο Βραζιλιάνο.

Οι «Κανονιέρηδες» παρακολουθούν την πορεία της αποθεραπείας του μετά τον τραυματισμό στον χιαστό σύνδεσμο, με τον παίκτη να στοχεύει σε επιστροφή στη δράση πριν από τα Χριστούγεννα. Παρόλο που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, οι «κανονιέρηδες» θα μπορούσαν να κινηθούν για την απόκτησή του ακόμα και τον Ιανουάριο, εφόσον το ποσό που ζητήσει η «βασίλισσα» κριθεί ικανοποιητικό.

Ο Ροντρίγκο έχει αγωνιστεί σε 297 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μετρά 71 τέρματα και 57 ασίστ, ενώ παράλληλα έχει εκπροσωπήσει και την εθνική Βραζιλίας 37 φορές.