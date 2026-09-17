Χουγκάζ: «Νοοτροπία νικητή σε κάθε διοργάνωση»

Ο Νίκος Χουγκάζ μιλάει για τις προσδοκίες που ξεκινάει η νέα σεζόν που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ, αλλά και γι’ αυτό που ζήτησε ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, νομίζω ότι βελτιωνόμαστε και στο αγωνιστικό αλλά και στο δέσιμο που αποκτάται μετά από και από δεκαήμερο που βρεθήκαμε μαζί στην Ιταλία. Δείχνουμε αυτό που συμβαίνει όλες τις υπόλοιπες μέρες που δε φαίνονται στην κάμερα, τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα στο γήπεδο, την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ παικτών και προπονητών. Πιστεύω ότι έχουμε δείξει ότι υπάρχει αυτό το κλίμα»

Για το στοιχείο που θέλει ο Τρινκιέρι να χαρακτηρίζει την ομάδα του; «Ένα από τα πρώτα πράγματα που μας είπε ο κόουτς είναι ότι κάθε ομάδα που θα μας αντιμετωπίζει, θέλει να σκέφτεται ότι θα περάσει δύσκολα και θα έχει ένα δύσκολο βράδυ. Νομίζω το physicality θα είναι αυτό που θα ξεχωρίσει το παιχνίδι μας».

Για την αυξημένη πίεση που υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τους υψηλούς στόχους: «Το μπάτζετ έχει ανέβει πολύ, έχει ανέβει και η πίεση. Νομίζω είναι κάτι που θέλει κάθε παίκτης. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε κάθε διοργάνωση στην οποία παίρνουμε μέρος. Το αν αυτό θα συμβεί, αν θα τα καταφέρουμε, προφανώς μάλλον όχι, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή τη νοοτροπία. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία της ομάδας, πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Ότι σε κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνα που παίζουμε, πάμε να κερδίσουμε».

Μιλώντας για το κλίμα στην ομάδα και τα νέα πρόσωπα που έχουν μπει; «Τώρα γνωρίζω τους νέους συμπαίκτες, δύο-τρεις εβδομάδες είναι. Δε μπορείς να μάθεις έναν άνθρωπο σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να δεις πως θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που θα έχουμε μέσα στη σεζόν. Αλλά νομίζω όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και με τον κόουτς ταιριάζουμε πολύ καλά μεταξύ μας».