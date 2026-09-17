«Όχι» του Κόντε σε τεράστια πρόταση της Αλ Αχλί

Ο Αντόνιο Κόντε φαίνεται πως απέρριψε πρόταση από την Αλ Αχλί που πρόσφερε... γη και ύδωρ στον Ιταλό προπονητή.

Η Αλ Αχλί δεν τα πάει καλά στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και η διοίκηση της ομάδας της Τζέντα είναι έτοιμη να δείξει την πόρτα της εξόδου στον 55χρονο Ολλανδό τεχνικό, με καταγωγή από τη Βοσνία, Μαρίνο Πούσιτς.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ο σύλλογος της Saudi Pro League κατέθεσε τεράστια πρόταση στον Αντόνιο Κόντε, που είναι χωρίς δουλειά μετά την αποχώρηση του από τη Νάπολι, προσφέροντας του διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί 40 εκατ. ευρώ, αλλά ο 57χρονος Ιταλός κόουτς απάντησε αρνητικά, καθώς θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη, περιμένοντας τις εξελίξεις σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους.