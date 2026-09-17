Απαγόρευση εισόδου για 15 ημέρες στον Καρυπίδη για τα «γαλλικά» στην Τούμπα

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου για 15 ημέρες σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ο Θεόδωρος Καρυπίδης κατέβηκε στα αποδυτήρια της Τούμπας και κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών σε μία προσπάθεια να προσεγγίσει τους άρχοντες της αναμέτρησης, προφανώς εκνευρισμένος από το 45λεπτο που προηγήθηκε και στο οποίο η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0.

Την ίδια ώρα, προς τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ κατευθυνόταν και ο Λέο Μάτος, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη, τον ρώτησε «τι κάνεις εδώ», ζητώντας του να μην μιλάει στους διαιτητές. Όπως έχει γραφτεί και στο φύλλο αγώνα, ο διοικητικός ηγέτης των κιτρινόμαυρων προέβη σε φραστική «επίθεση», βρίζοντας τον αθλητικό διευθυντή του Δικεφάλου με εκφράσεις που καταγράφηκαν από τους παρατηρητές κι έφεραν την τιμωρία του ισχυρού άνδρα του Άρη.

Από εκεί και πέρα μικρά πρόστιμα επιβλήθηκαν στους Big-4 για τη συμπεριφορά των οπαδών τους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

-Επιβάλλει στον Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ για τις πράξεις, για τις οποίες κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).



-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.



-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.



-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).



-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).