Ο Λίσι ψάχνει τους «νέους» και τον κορμό του ΠΑΟΚ

Μετά τη νίκη επί του Άρη, ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε στο Περιστέρι με οκτώ αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα. Το rotation έδωσε χρόνο σε αρκετά νέα πρόσωπα και ταυτόχρονα στον Ιταλό τεχνικό την ευκαιρία να δει ποιοι μπορούν να μπουν στην εξίσωση για τον βασικό κορμό...

Δεν υπάρχουν πολλά να κρατήσει ο ΠΑΟΚ από την εμφάνιση στο Περιστέρι, πέρα από τη νίκη και το πρώτο τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου. Ο Δικέφαλος δεν έθελξε, ωστόσο, είναι αυτή είναι μία συζήτηση με πολλές παραμέτρους. Εστιάζοντας στον προπονητή, προφανώς ήταν ένα ματς που είχε τη δική του χρησιμότητα.

Ο Ιταλός τεχνικός ήθελε αφενός να διαχειριστεί τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών που έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος μέχρι τώρα, με εξαίρεση τον ασταμάτητο Κένι, και αφετέρου να δώσει αγωνιστικό χρόνο σε παίκτες που χρειάζονται λεπτά για να μπουν σταδιακά στην εξίσωση.

Τέσσερις νέες μεταγραφές στον άξονα

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με τέσσερα από τα νέα του αποκτήματα σε θέσεις του άξονα. Αρίτζ Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα αποτέλεσαν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ενώ μπροστά τους ξεκίνησαν οι Όγκνιεν Ούγκρεσιτς και Κριστιάν Γιάκιτς.

Για τον Κόστα ήταν το δεύτερο συνεχόμενο 90λεπτο, λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ενώ και οι Ούγκρεσιτς και Γιάκιτς πήραν επιπλέον αγωνιστικό χρόνο. Την ίδια ώρα, στον πάγκο έμειναν οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Χρήστος Ζαφείρης, με τον Λίσι να έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει διαφορετικούς συνδυασμούς και να δει στην πράξη ποιοι μπορούν να αποτελέσουν επιλογές όταν ανοίγει το rotation...

«Ανάσες» στους βασικούς, με το βλέμμα στον Παναιτωλικό

Το δεύτερο σκέλος της διαχείρισης είχε να κάνει με τους ποδοσφαιριστές που χρειάζονταν ανάσες. Πέντε παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί στο ντέρμπι με τον Άρη δεν αγωνίστηκαν ούτε λεπτό στο Περιστέρι.

Μιχαηλίδης και Μπάμπα έμειναν στον πάγκο, ενώ εκτός αγώνα ήταν και οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, οι οποίοι πήραν πολύτιμες ανάσες μετά το 90λεπτο του κλάσικο. Ο Γίρι Παβλένκα, από την πλευρά του, παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη προληπτικά μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον Ράσιτς.

Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με το επόμενο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και ο Λίσι καλείται πλέον να επιστρέψει σε έναν κορμό με περισσότερα από τα βασικά του στελέχη, έχοντας όμως πάρει ενδιάμεσα εικόνα και από τις υπόλοιπες επιλογές του...