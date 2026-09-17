Σόμποσλαϊ: Δεινός εκτελεστής… εκτός περιοχής

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Λίβερπουλ εκτός περιοχής, έχοντας σκοράρει 13 φορές από μακρινή απόσταση από τη στιγμή που έγινε κάτοικος «Άνφιλντ» τη σεζόν 2023/24. Καλύτερη επίδοση από κάθε άλλον παίκτη του αγγλικού συλλόγου σε αυτό το διάστημα.

Η Λίβερπουλ επικράτησε της Τότεναμ με 3-1 για το League Cup Αγγλίας στο «Άνφιλντ» για την τρίτη φάση της διοργάνωσης, παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. «Κερασάκι» στην τούρτα για την ομάδα του Άντονι Ιραόλα, ήταν ένας… κεραυνός του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ στο 90+1’, ο οποίος πέτυχε ένα ακόμη τέρμα εκτός περιοχής και κατέγραψε ένα εντυπωσιακό στατιστικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Opta, από τη στιγμή που εντάχθηκε στη Λίβερπουλ τη σεζόν 2023/24, ο Σόμποσλαϊ έχει πετύχει 13 γκολ μακριά από την περιοχή σε όλες τις διοργανώσεις με συλλόγους Premier League.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση, καθώς κανένας άλλος παίκτης των «ρεντς» σε αυτό το διάστημα δεν έχει περισσότερα τέρματα από μακρινή απόσταση από τον Ούγγρο, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την εκτελεστική ικανότητα του 25χρονου από τέτοια σημεία του γηπέδου.