Πρόεδρος Σαμσούνσπορ: «Στα 7+2 εκατ. η μεταγραφή του Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό»

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό, μιλώντας και για το ποσό που έλαβαν οι Τούρκοι από τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στράικερ που έψαχνε το τελευταίο διάστημα, αποκτώντας τον Μάριους Μουαντιλμαντζί από τη Σαμσουνσπόρ, όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, το πρωί της Τετάρτης (16/9).

Παράλληλα, ο πρόεδρος του τουρκικού συλλόγου, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αποκάλυψε το ποσό που έβγαλαν από τα ταμεία τους οι Πειραώτες για την απόκτηση του επιθετικού από το Τσαντ, σε δηλώσεις που έκανε στην «Hedef Half».

«Ναι, είναι αλήθεια. Υπογράψαμε το συμβόλαιο και η μεταγραφή ολοκληρώθηκε. Εκείνοι έκαναν τις διαδικασίες τους, το ίδιο κάναμε κι εμείς. Ο παίκτης έφυγε από εμάς. Είναι 7 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα, σε τέσσερις δόσεις. Υπάρχουν επίσης 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους».

Συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνισε ότι τα μισά από τα μπόνους συνδέονται με όρους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα εξαρτηθεί από την απόδοση του ποδοσφαιριστή, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει το ότι η Σάμσουνσπορ τον είχε αποκτήσει χωρίς κόστος μεταγραφής και ότι ο 28χρονος πρόσφερε… πολλά.

«Εμείς τον αποκτήσαμε δωρεάν και τον είχαμε για τρία χρόνια. Μας έδωσε όσα χρειαζόμασταν. Αξιοποιήσαμε τα πάντα από εκείνον, τόσο αγωνιστικά όσο και σε κάθε επίπεδο. Εκείνος ήταν χαρούμενος, ήμασταν κι εμείς χαρούμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Γιλντιρίμ υπογράμμισε ότι ο Μουαντιλμαντζί ήθελε να αποχωρήσει, αλλά σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή του έπαιξε ότι ο ψηλόσωμος ποδοσφαιριστής ήθελε και αύξηση στις απολαβές του.

«Στο τέλος ήθελε πάρα πολύ να φύγει. Αν δεν έφευγε, μπορεί να είχαμε προβλήματα, αλλά θα ήταν ένα... γλυκό πρόβλημα. Ήθελε αύξηση στον μισθό του», είπε. «Αν έμενε και του αυξάναμε τον μισθό, όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθούσαν και θα έπρεπε να δώσεις αύξηση σε όλους. Αν δεν το κάνεις, ο παίκτης δεν είναι συγκεντρωμένος και δεν μπορείς να πάρεις την απόδοσή του. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάναμε το σωστό», κατέληξε.