Ο Τίτε ανέλαβε την Μποταφόγκο

Η Μποταφόγκο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 65χρονο Βραζιλιάνο τεχνικό, Τίτε.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Τίτε, επιστρέφει στους πάγκους, αναλαμβάνοντας την Μποταφόγκο, όπως ανακοίνωσε χθες ο βραζιλιάνικος σύλλογος, γνωστοποιώντας πως ο 65χρονος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος του 2028.

Ο Τίτε αντικαθιστά τον Ντίας Μπελάο, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων. Στην ηγεσία της «σελεσάο» (2016-2022), ο Τίτε κατέκτησε την Κόπα Αμέρικα το 2019, αλλά απέτυχε δύο φορές να φτάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2018 στη Ρωσία και το 2022 στο Κατάρ