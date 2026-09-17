Η EuroLeague TV θα μεταδίδει επιλεγμένους αγώνες της Stoiximan GBL

H Euroleague με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι η EuroLeaugue TV θα μεταδίδει επιλεγμένα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Η EuroLeague TV επεκτείνεται και όπως ανακοίνωσε θα μεταδίδει και αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, ανάμεσά τους και η Stoiximan GBL. Η πλατφόρμα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης προσφέρει νέες υπηρεσίες στους συνδρομητές της, καθώς πέρα από τους αγώνες της EuroLeague και του EuroCup πλέον οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν και εθνικά πρωταθλήματα.

Η Stoiximan GBL δεν αποτελεί εξαίρεση, επιλεγμένοι αγώνες της οποίας θα μεταδίδονται στο EuroLeague TV.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Το EuroLeague TV εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με την προσθήκη εγχώριων πρωταθλημάτων

• Η πλατφόρμα OTT της Euroleague Basketball θα ενσωματώσει κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα από την Αυστραλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία σε επιλεγμένες περιοχές.

• Η δράση ξεκινά ζωντανά στις 18 Σεπτεμβρίου με το νέο Euroleague Basketball SuperCup.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 μια σημαντική επέκταση της πλατφόρμας streaming EuroLeague TV ενόψει της σεζόν 2026-27, προσφέροντας στους φιλάθλους περισσότερο ζωντανό μπάσκετ, περισσότερο περιεχόμενο και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης.

Η ζωντανή δράση ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο το εναρκτήριο Euroleague Basketball SuperCup, παράλληλα με την πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος easyCredit BBL. Θα ακολουθήσει η δράση του BKT EuroCup και της EuroLeague στις 24 και 29 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Περισσότερο μπάσκετ, επτά ημέρες την εβδομάδα

Οι συνδρομητές του EuroLeague TV θα απολαμβάνουν ένα διευρυμένο πρόγραμμα επαγγελματικού μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Εκτός από το καθιερωμένο περιεχόμενο της EuroLeague, του BKT EuroCup και του adidas NextGen EuroLeague, καθώς και του νέου Euroleague Basketball SuperCup, το EuroLeague TV θα προβάλλει επιλεγμένους αγώνες από το αυστραλιανό NBL, το κινεζικό CBA, το γαλλικό BetclicELITE, το γερμανικό easyCredit BBL και την ελληνική Stoiximan GBL, καθ’ όλη τη διάρκεια των αντίστοιχων διοργανώσεων.

Αυτή η πρόσθετη κάλυψη εξασφαλίστηκε σε συνεργασία με την Sportradar Group AG (Nasdaq: SRAD), ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία για τα δεδομένα και τα οπτικοακουστικά δικαιώματα στοιχηματισμού.

Η πλατφόρμα θα συνεχίσει επίσης να προβάλλει αγώνες από το ιταλικό πρωτάθλημα Serie A, βασιζόμενη στην κάλυψη που προσφερόταν τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Το περιεχόμενο των εγχώριων πρωταθλημάτων θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόσοβο, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες”.