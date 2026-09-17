Μπεργκ: «Εντυπωσιάστηκα από τους παίκτες μου»

Ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την απόδοση των παικτών του στη νίκη της κυπριακής ομάδας με 1-0 επί της Θέλτα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η Ομόνοια με το εντυπωσιακό γκολ του Γιούρε Μπάλκοβιτς στο 88ο λεπτό πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Θέλτα με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης. Οι περσινοί πρωταθλητές Κύπρου είχαν πολύ καλή εικόνα σε όλο το παιχνίδι και η εξαιρετική εμφάνισή τους επιβραβεύτηκε στο φινάλε με το γκολ του Σλοβένου φορ.

Ο Νορβηγός προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά τη μεγάλη νίκη δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίηση του: «Μεγάλη νίκη και εντυπωσιάστηκα από τους παίκτες μου, από τον τρόπο που έμεναν συμπαγείς στην άμυνα, που είχαν ακόμα ενέργεια να δημιουργήσουν φάσεις. Όταν έχεις σουτ σαν αυτά του Γιούρε, τότε κερδίζεις τους αγώνες», τόνισε σχετικά και συμπλήρωσε:

«Προετοιμαζόμαστε πολύ καλά πριν τον αγώνα, κατά την διάρκεια του αγώνα όμως αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί διαμορφώνουν τον αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πρέπει να απολαύσουμε αυτή τη νίκη, η προσοχή μας πλέον θα στραφεί στο παιχνίδι με την Κράσαβα. Σε αυτό του γκρουπ υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Τώρα δεν έχουμε χρόνο για ξεκούραση, θα ξεκουραστούμε στην διακοπή».