Επίσημο: Αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου στους Χοκς ο Μεσίνα

Ο Ετόρε Μεσίνα αναλαμβάνει και επίσημα ρόλο τεχνικού συμβούλου, με τους Χοκς να ανακοινώνουν την πρόσληψη του.

Ο Έτορε Μεσίνα επέστρεψε στο ΝΒΑ και προστέθηκε στο επιτελείο των Ατλάντα Χοκς, αναλαμβάνοντας ρόλο τεχνικού συμβούλου.



Ο 66χρονος προπονητής θα συνεργαστεί ξανά με τον Κουίν Σνάιντερ, ο οποίος είχε διατελέσει βοηθός του την περίοδο που οι δύο άνδρες συνυπήρξαν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2012/13).

Ο Ιταλός τεχνικός έχει εργαστεί στο παρελθόν στους Λος Άντζελες Λέικερς (2011-2012) και τους Σαν Αντόνιο Σπερς (2014-2019).



Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Μεσίνα, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αξιοσέβαστους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιστρέφει στο NBA και ξανασμίγει με τον Σνάιντερ, ο οποίος είχε διατελέσει βοηθός του στη διάρκεια της θητείας του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Στη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, κατέκτησε τέσσερις τίτλους Ευρωλίγκας, πανηγυρίζοντας την κορυφή με τη Βίρτους Μπολόνια (1998, 2001) και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2006, 2008). Παράλληλα, κατέκτησε πολυάριθμα πρωταθλήματα Ιταλίας και Ρωσίας, οδήγησε την εθνική ομάδα της Ιταλίας στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 1997 και έλαβε πολλές φορές τη διάκριση του Προπονητή της Χρονιάς. Πέρα από την ευρωπαϊκή του πορεία, ο Μεσίνα διαθέτει εμπειρία στο NBA, έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος στους Λος Άντζελες Λέικερς (2011-12) και ως βοηθός προπονητή στους Σαν Αντόνιο Σπερς (2014-19). Είναι μέλος του FIBA Hall of Fame».