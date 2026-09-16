Επίσημα ο Παπαβασιλείου στην Εθνική Νέων - Οι πρώτες κλήσεις

Φιλικό με την Κ19 του Ολυμπιακού και προπονήσεις θα κάνει η Εθνική Νέων το προσεχές διάστημα, υπό τις οδηγίες του Απόστολου Παπαβασιλείου.

Ο νέος τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Νέων (Κ19), Απόστολος Παπαβασιλείου, κάλεσε 24 ποδοσφαιριστές για προπονήσεις (20-24/09) και φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κ19 του Ολυμπιακού (25/09) στο Προπονητικό Κέντρο των Εθνικών Ομάδων στην Παιανία. Αναλυτικά οι κλήσεις: Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης). Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Αντωνιάδης Δημήτριος (ΑΡΗΣ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστόπουλος Αθανάσιος-Αριστομένης (Legia Warsaw). Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος (ΠΑΟΚ), Γκιόκα Ευαγγελος (ΠΑΟΚ), Χνάρης Εμμανουήλ (ΟΦΗ). Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eitracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Καλαϊτζίδης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).