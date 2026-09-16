Μουρίνιο για Ντιομαντέ: «Έκανε καταπληκτική δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, στάθηκε στην εμφάνιση του Γιαν Ντιομαντέ, τονίζοντας τη βελτίωση του Ιβοριανού και την προσπάθειά του να αγωνιστεί 90 λεπτά, έχοντας δεχτεί κίτρινη κάρτα.

Ο Γιαν Ντιομαντέ κέρδισε θετικά σχόλια από τον προπονητή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την εμφάνισή του στην εκτός έδρας νίκη της «βασίλισσας» με 3-2 κόντρα στην Έλτσε στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της La Liga.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στα αγωνιστικά λεπτά που συγκεντρώνει ο Ντιομαντέ, επισημαίνοντας πως ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής βελτίωσης.

«Ο Γιαν ήταν τόσο καλός! Βελτιώνεται, παίρνει λεπτά στα πόδια του. Δεν είναι εύκολο να παίξεις 90 λεπτά έχοντας κίτρινη κάρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 63χρονος.

Ο Μουρίνιο έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παρουσία του 19χρονου δεξιού εξτρέμ, λέγοντας ότι: «Έκανε καταπληκτική δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος».