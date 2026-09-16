Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Θυμιάνης - Ανακοινώθηκε από τον Παναιτωλικό

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Κώστα Θυμιάνη στον Παναιτωλικό - Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 25χρονος αμυντικός χαφ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Κώστας Θυμιάνης αποχωρεί από τον Δικέφαλο, μετακομίζοντας στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Παναιτωλικού.

Η μεταγραφή του 25χρονου χαφ πήρε σήμερα (16/9) επίσημη μορφή, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον «Τίτορμο».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Γεννήθηκε στις 28.02.2001 και αγωνίστηκε στην Ξάνθη, τον Πανσερραϊκό και την τελευταία διετία στον ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί επίσης σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των Εθνικών ομάδων έως και την Ελπίδων.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»