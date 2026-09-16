Μπολόνια: Ο Τεντέσκο στην πόρτα της εξόδου, στη θέση του ο Παλαντίνο

Ο προπονητής της Μπολόνια, Ντομένικο Τεντέσκο, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, καθώς η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τους Ιταλούς.

Η Νάπολι χρειαζόταν πάση θυσία το «τρίποντο» απέναντι στην Μπολόνια, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, και το πήρε αφήνοντας για τέταρτο ματς χωρίς τους τρεις βαθμούς τους «ροσομπλού», που παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με έναν μόλις βαθμό.

Η νέα αυτή ήττα προκαλεί αντιδράσεις στο σύλλογο και η διοίκηση έχει αποφασίσει να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ ο Γερμανός κόουτς αναμένεται σήμερα να περάσει την πόρτα της εξόδου από το «Ρενάτο Νταλ' Άρα» και τη θέση του θα πάρει ο πρώην Ιταλός τεχνικός της Αταλάντα, Ραφαέλε Παλαντίνο.