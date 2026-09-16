Ατλέτικο Μαδρίτης: Εκτός αποστολής ο Άλβαρες

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, επιβεβαίωσε ότι δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Χούλιαν Άλβαρες για το αποψινό ματς εναντίον της Οσασούνα.

Λόγω των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών του στην αρχή της σεζόν, ο Χούλιαν Άλβαρες, κατάφερε να παίξει σε μόλις δύο αγώνες της La Liga με την Ατλέτικο Μαδρίτης, μπαίνοντας ως αλλαγή εναντίον της Βιγιαρεάλ και της Αθλέτικ Μπιλμπάο και ξεκινώντας βασικός εναντίον της Λίβερπουλ στο Champions League την περασμένη εβδομάδα. Υποφέροντας από μυϊκή κόπωση, δεν μπόρεσε να αγωνισθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε επιβεβαίωσε ότι δεν θα έχει στην διάθεσή του τον 26χρονο για το αποψινό (16/9) ματς εναντίον της Οσασούνα: «Από όσα έχω συζητήσει με τους γιατρούς, ο Άλβαρες βρίσκεται ακόμη στην φάση της ανάρρωσης και δεν θα είναι διαθέσιμος».