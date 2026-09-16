WNBA: Η Κάνινγχαμ μίλησε με τον Σίλβερ για τον επόμενο κομισάριο

Τις απόψεις της για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο επόμενος κομισάριος του WNBA μετέφερε στον Άνταμ Σίλβερ η Σόφι Κάνινγχαμ.

Η γκαρντ της Ιντιάνα Φίβερ αποκάλυψε μετά την προπόνηση της Δευτέρας ότι ο κομισάριος του NBA επικοινώνησε μαζί της, ζητώντας τη γνώμη της ενόψει της διαδικασίας διαδοχής της Κάθι Ένγκελμπερτ, η οποία αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος του 2026.

Η 30χρονη αθλήτρια δεν αποκάλυψε αν πρότεινε συγκεκριμένα πρόσωπα, ξεκαθάρισε όμως τι περιμένει από τη νέα ηγεσία της λίγκας. Όπως είπε, ο νέος κομισάριος θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει το WNBA και παράλληλα να λειτουργήσει ως παράγοντας ενότητας μεταξύ των παικτριών.

Παράλληλα, η Κάνινγχαμ υπογράμμισε την ανάγκη για έναν κομισάριο με «ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίας με τις αθλήτριες, σημειώνοντας πως οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες, αλλά ο αμοιβαίος σεβασμός και η επικοινωνία είναι απαραίτητα στοιχεία.