Σιεμιένιετς: «Πολύ ποιοτική ομάδα ο Ολυμπιακός»

O προπονητής της Γιαγκελόνια, Άντριαν Σιεμιένιετς μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό, έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη, αλλά και στον κόσμο που με στήριξε, ξέρουν εκείνοι. Κρίμα που δεν πήραμε έναν βαθμό, ξέρουν ότι δεν θα είναι εύκολο, ο Ολυμπιακός μας πίεσε πολύ στην αρχή του αγώνα, αλλά όταν βρήκαμε χρόνο κάναμε το δοκάρι και το γκολ. Από εκεί και μετά όμως ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ που δεν έπρεπε να το δεχτούμε.



Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του και έπαιξε στο δικό του τέμπο, μας πίεσε πάρα πολύ, κατάφερε να σκοράρει και δεύτερο γκολ, πιστεύω κι αυτό εύκολο γκολ, το οποίο δεν έπρεπε να το δεχτούμε. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ποιοτική ομάδα, έβγαλε πολύ μεγάλη πίεση και ένταση και στο τέλος δίκαια κέρδισε, αν και έπρεπε πιστεύω να έχουμε παλέψει περισσότερο για να πάρουμε έστω έναν βαθμό.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρωτάθλημα, στο Κόνφερενς και στο Γιουρόπα Λιγκ, δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι η πίεση, η ένταση, το πρέσινγκ, η ποιότητα, αυτό το είδαμε και στον Ολυμπιακό που του ήταν πιο εύκολο να παίξει σε τέτοιο επίπεδο.



Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν απίστευτη, ένιωθες τη φωνή και το ότι ο κόσμος ήταν τρομερά συγχρονισμένος, χάρηκα που το έζησα από κοντά, αλλά θεωρώ πως δεν μας επηρέασε αυτό, ίσως να μας βοήθησε να παλέψουμε».