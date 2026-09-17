Γλίτωσε το κάζο και έφυγε για τα ημιτελικά του Copa Libertadores η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα

Θέση στα ημιτελικά του Copa Libertadores για ακόμη μια φορά έκλεισε η Παλμέιρας, που λύγισε την Λίγκα ντε Κίτο στην διαδικασία των πέναλτι με 3-4 (3-2 κ.α.)

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα έχοντας παρακαταθήκη το 1-0 του πρώτου αγώνα, φλέρταρε έντονα με ένα αδιανόητο κάζο, αφού μέχρι το 90' προηγούνταν με 1-2, ωστόσο δύο γκολ στο φινάλε του αγώνα από την Λίγκα ντε Κίτο, έστειλαν το ματς στην διαδικασία των πέναλτι!

H Παλμέιρας άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό με τον Μάρλον Φρέιτας, ωστόσο η ομάδα από το Εκουαδόρ, βρήκε την απάντηση άμεσα, με τον Λουίς Σεγκόβια να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 15ο λεπτό, σκορ που έμεινε μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Λίγκα ντε Κίτο πίεσε για την ανατροπή, όμως η Παλμέιρας ήταν αυτή που πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Βίτορ Ρόκε, να διαμορφώνει το 1-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω.

Αρχικά στο 90ο λεπτό ο Μάικλ Εστράδα ισοφάρισε σε 2-2, με τον ίδιο παίκτη να διαμορφώνει το 3-2 με κεφαλιά-ψαράκι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, φέρνοντας το συνολικό σκορ στο 3-3, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ανέλαβε δράση ο τερματοφύλακας της Παλμέιρας, Κάρλος Μιγκέλ, που με δύο αποκρούσεις έστειλε την ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Copa Libertadores, κλείνοντας ραντεβού με την Φλουμινένσε σε έναν βραζιλιάνικο... εμφύλιο.