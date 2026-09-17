Υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Κόμο ο Δουβίκας

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Κόμο τα βρήκε σε όλα με τον Τάσο Δουβίκα για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με αναπροσαρμογή των όρων.

Το νέο deal μεταξύ των δύο πλευρών θα έχει ισχύ μέχρι το 2030 με αξιοσημείωτη αύξηση των αποδοχών του διεθνούς επιθετικού. Συνολικά με τη φανέλα της Κόμο, ο Δουβίκας έχει πετύχει 22 γκολ σε 55 συμμετοχές.

Την προηγούμενη σεζόν, στη Serie A σημείωσε 14 γκολ και δύο ασίστ σε 38 συμμετοχές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ιστορική επιτυχία της ομάδας με την παρουσία στο φετινό Chamipons League.