Υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Κόμο ο Δουβίκας

Το νέο deal μεταξύ των δύο πλευρών θα έχει ισχύ μέχρι το 2030 με αξιοσημείωτη αύξηση των αποδοχών του διεθνούς επιθετικού. Συνολικά με τη φανέλα της Κόμο, ο Δουβίκας έχει πετύχει 22 γκολ σε 55 συμμετοχές.
Την προηγούμενη σεζόν, στη Serie A σημείωσε 14 γκολ και δύο ασίστ σε 38 συμμετοχές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ιστορική επιτυχία της ομάδας με την παρουσία στο φετινό Chamipons League.
Accordo tra @Como_1907 e Anastasios Douvikas per il rinnovo e adeguamento del contratto. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 16, 2026