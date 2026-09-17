Η Κολομβία έκλεισε Φιλικό με την Χιλή για τη στήριξη των θυμάτων του σεισμού

Η Κολομβία και η Χιλή θα αναμετρηθούν στις 13 Νοεμβρίου στο Κάλι, σε ένα φιλικό παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία, καθώς τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ τον Αύγουστο.

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης προχωρά η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας, με την εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει τη Χιλή σε φιλικό αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα,

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο στάδιο «Πασκάλ Γκερέρο» του Κάλι. Η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για την αποκατάσταση και την παροχή βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο. Σύμφωνα με το Κολομβιανό Γεωλογικό Ινστιτούτο, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μέσα στον 21ο αιώνα.

Το Κάλι ήταν μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν από τον σεισμό, γεγονός που αποτέλεσε και έναν από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε για την αναμέτρηση.