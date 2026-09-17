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Ερασιτέχνης τερματοφύλακας στην Αγγλία αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς στην Ουγκάντα!

Ποδόσφαιρο
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Ο τερματοφύλακας Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουρασί, είναι αρχηγός της SE Dons FC στην ένατη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος και όπως είναι φυσικό, παραμένει άγνωστος στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, η είδηση που τον αφορά και ήλθε στο «φώς» θα του προσφέρει τα περίφημα... 15 λεπτά δημοσιότητας, δεδομένου ότι αρνήθηκε να γίνει ο νέος βασιλιάς (!) της Τόρο, ενός από τα τέσσερα ιστορικά βασίλεια της Ουγκάντας.

Ο ερασιτέχνης τερματοφύλακας της SE Dons FC, που εδρεύει στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, επιλέχθηκε να γίνει ο νέος βασιλιάς της Τότο, διαδεχόμενος τον εξάδελφό του, βασιλιά Ογιο, ο οποίος βασίλευσε από το 1995 έως τις 27 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αυτή η επιλογή εγκρίθηκε από 15 από τα 18 μέλη της επιτροπής διαδοχής, ο 36χρονος Καμουρασί αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας, δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της βασιλείας, δεδομένου ότι έχει οικογένεια στην Αγγλία.

Ερασιτέχνης τερματοφύλακας στην Αγγλία αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς στην Ουγκάντα!