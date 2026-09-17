Ερασιτέχνης τερματοφύλακας στην Αγγλία αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς στην Ουγκάντα!

Ο τερματοφύλακας Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουρασί, είναι αρχηγός της SE Dons FC στην ένατη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος και όπως είναι φυσικό, παραμένει άγνωστος στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, η είδηση που τον αφορά και ήλθε στο «φώς» θα του προσφέρει τα περίφημα... 15 λεπτά δημοσιότητας, δεδομένου ότι αρνήθηκε να γίνει ο νέος βασιλιάς (!) της Τόρο, ενός από τα τέσσερα ιστορικά βασίλεια της Ουγκάντας.

Ο ερασιτέχνης τερματοφύλακας της SE Dons FC, που εδρεύει στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, επιλέχθηκε να γίνει ο νέος βασιλιάς της Τότο, διαδεχόμενος τον εξάδελφό του, βασιλιά Ογιο, ο οποίος βασίλευσε από το 1995 έως τις 27 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αυτή η επιλογή εγκρίθηκε από 15 από τα 18 μέλη της επιτροπής διαδοχής, ο 36χρονος Καμουρασί αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας, δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της βασιλείας, δεδομένου ότι έχει οικογένεια στην Αγγλία.