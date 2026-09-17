Νέο αρνητικό ρεκόρ για την Γιουνάιτεντ στην ήττα από την Μπράιτον

Οι «κόκκινοι διάβολοι», μάλιστα κατέγραψαν ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ, αφού για πρώτη φορά μετά από 50 ολόκληρα χρόνια ηττήθηκαν στην έδρα τους, ενώ βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 2-0!
Η τελευταία φορά, που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε προηγηθεί με 2-0 και ηττήθηκε με 2-3 ήταν τον Σεπτέμβριο του 1976, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι», είχαν χάσει από την Τότεναμ στην έδρα τους.
50 - Manchester United have lost at Old Trafford from 2+ goals ahead for the first time in over 50 years, since a 3-2 loss to Spurs in September 1976.— OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2026
Preposterous. pic.twitter.com/jhMq9UtgV1