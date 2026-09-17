Νέο αρνητικό ρεκόρ για την Γιουνάιτεντ στην ήττα από την Μπράιτον

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε στο Όλτν Τράφορντ με 2-3 από την Μπράιτον, του σκόρερ Μπάμπη Κωστούλα, γνωρίζοντας αποκλεισμό από το Carabao Cup.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», μάλιστα κατέγραψαν ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ, αφού για πρώτη φορά μετά από 50 ολόκληρα χρόνια ηττήθηκαν στην έδρα τους, ενώ βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 2-0!

Η τελευταία φορά, που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε προηγηθεί με 2-0 και ηττήθηκε με 2-3 ήταν τον Σεπτέμβριο του 1976, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι», είχαν χάσει από την Τότεναμ στην έδρα τους.