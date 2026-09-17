Γερμανία: Με εκπλήξεις η πρώτη αποστολή του Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι έτοιμος να προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη κιόλας αποστολή που θα ανακοινώσει για τους αγώνες της εθνικής Γερμανίας με τις αντίστοιχες της Ολλανδίας και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «BILD», ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός, αναμένεται να συμπεριλάβει στην αποστολή τον 23χρονο μέσο, Φέλιξ Κάιντελ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι στην Γ` κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος με τα «χρώματα» της Ίνγκολσταντ.

Ο νεαρός άσος αποκτήθηκε από την «νεοφώτιστη» στην μπουντεσλίγκα, Έλβερσμπεργκ, έναντι περίπου 400.000 ευρώ και βοήθησε την ομάδα να πετύχει την άνοδο πριν κάνει το ντεμπούτο του στην στην κορυφαία κατηγορία αυτήν την σεζόν, ξεκινώντας βασικός στους τρεις πρώτους αγώνες.

Ο Κάϊντελ αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, αλλά καλύπτει και την θέση του δεξιού μπακ, ενώ ανάμεσα στις κλήσεις του Κλοπ, αναμένεται να είναι και ο 22χρονος Γιουνές Εμπνουταλίμπ, ο οποίος είχε ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αναμένεται επίσης να είναι μεταξύ των νέων προσώπων που επέλεξε ο Κλοπ.

Ακόμη μία έκπληξη από τον Κλοπ, θα μπορούσε να προέρχεται από την Ligue 1, καθώς σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», ο Παρί Μπρούνερ έχει ισχυρές πιθανότητες να κληθεί, αφού έχει πετύχει πέντε γκολ με την Μονακό από την αρχή της σεζόν.

Ο 20χρονος επιθετικός είχε ήδη αναφέρει την πιθανότητα να αγωνιστεί για την εθνική ομάδα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Μαρσέιγ (2-0) στα τέλη Αυγούστου, ενώ παράλληλα δήλωνε ότι δεν ήθελε να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτόν τον στόχο.

Το προφίλ του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εθνική Γερμανίας, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν πολλές έχει επιλογές στην θέση του. Σημειώνεται, ότι ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17 έχει επίσης κονγκολέζικη υπηκοότητα μέσω της μητέρας του.