Συμφώνησε και υπογράφει το νέο συμβόλαιο με την Ίντερ ο Ντιμάρκο

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Ιντερ για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο 27χρονος Ιταλός διεθνής αριστερός μπακ αγωνίζεται στους «νερατζούρι» από το 2021, όταν και αποκτήθηκε από τη Βερόνα, και από τότε είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Sky Sports Italia» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και για αυτό η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ντιμάρκο έχει ήδη συμφωνήσει να παραμείνει στους Μιλανέζους, υπερδιπλασιάζοντας τις αποδοχές του από τα δύο στα πέντε εκατ. ευρώ και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμφωνία.