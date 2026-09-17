Απίθανος Μέσι: Έφτασε τα 100 γκολ και χάρισε ακόμη ένα τρόπαιο στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά, μετά από ασίστ του Λουίς Σουάρες, χαρίζοντας την Ίντερ Μαϊάμι ακόμη ένα τρόπαιο.
Ο Μέσι, μάλιστα έφτασε τα 100 γκολ με την φανέλα της αμερικανικής ομάδας, σε 114 ματς έχοντας και 56 ασίστ στο ενεργητικό του και έγινε ο παίκτης που φτάνει αυτό το ορόσημο πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον στο MLS.
Παράλληλα ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε συνολικά τα 929 γκολ στην μυθική του καριέρα, συνεχίζοντας να σπάει μυθικά ρεκόρ και να γεμίζει την τρομερή τροπαιοθήκη του με τίτλους.
Το τελικό 2-0 για την Ίντερ Μαϊάμι, διαμόρφωσε στο 81ο λεπτό ο Κασεμίρο, μετά από ασίστ του Αργεντινού σούπερ σταρ.
GOOOOAL! Messi’s 100th comes in a final. 🤯💯 pic.twitter.com/mpY4Jhrj1c— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026