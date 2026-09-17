Μπαπέ: «Είμαι 100% αλληλέγγυος στους κατοίκους της Θέουτα»

Τη θέση του σχετικά με την επιλογή του να μην φορέσει το μπλουζάκι αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Θέουτα, πριν από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έλτσε, ξεκαθάρισε ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός, μιλώντας στην «AS», τόνισε ότι η στάση του δεν συνιστούσε έλλειψη στήριξης προς την ισπανική πόλη, αλλά συνδεόταν με την επιθυμία του να αναφερθεί και στους μετανάστες που έχουν χάσει τη ζωή τους ή εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες.

«Ως παίκτες, έπρεπε να τη φορέσουμε. Είμαι απόλυτα αλληλέγγυος στη Θέουτα και σε όλα τα θύματα. Όμως ήθελα επίσης να κάνω μια κίνηση και να εκφράσω τη σκέψη μου για όλους τους μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους και που επίσης ζουν σε δύσκολες συνθήκες», δήλωσε χαρακτηριστικά.