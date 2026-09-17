Η Τσέλσι ανακοίνωσε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς!

Η λονδρέζικη ομάδα με ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9), ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της.

Η Τσέλσι προχώρησε σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της, αφού η Clearlake Capital Group, αγόρασε τις μετοχές του Τοντ Μπόελι και του Μαρκ Ουόλτερ, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο των «μπλε» του Λονδίνου.

Το 2022, ο Τοντ Μπόελι και η Clearlake ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ηγηθούν της ιστορικής εξαγοράς της Τσέλσι, με τους Μπεχντάν Εγκμπαλί και Χοσέ Φελισιάνο, που ελέγχουν την Clearlake, να αποκτούν πλέον το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, αγοράζοντας το ποσοστό του Μπόελι και του Μαρκ Ουόλτερ.

Ο Τοντ Μπόελι αποχωρεί πλέον από τη θέση του Προέδρου, με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι η Clearlake σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί τη στρατηγική πορεία στην οποία βρίσκεται πλέον ο Σύλλογος και να υλοποιήσει το όραμα που έχει διαμορφώσει από κοινού η ομάδα ιδιοκτητών.

«Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις καθημερινές λειτουργίες, τη διοίκηση ή τη στρατηγική του Συλλόγου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε η αγγλική ομάδα, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.