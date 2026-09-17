Αϊτόρ: «Ιστορική βραδιά - Θα δίνουμε τον πάντα καλύτερό μας εαυτό»

Σε πελάγη ευτυχίας ο Αϊτόρ που άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχάιμ.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έκανε λόγο για «ιστορική βραδιά» για τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Οι δηλώσεις του Αϊτόρ.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι μία ιστορική βραδιά για την ομάδα. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι υπερήφανος και για την ομάδα και για τον κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα. Είναι μία μεγάλη βραδιά και είμαι χαρούμενος που έχω συμβάλει κι εγώ σε όλο αυτό που συμβαίνει.

Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα προσπαθούμε κάθε φορά όλο και περισσότερο, είναι μια δύσκολη διοργάνωση που παίζουν πολύ καλές ομάδες της Ευρώπης. Θα παλέψουμε και θα υποφέρουμε. Θα προσπαθούμε κάθε φορά και θα δίνουμε τον πάντα καλύτερό μας εαυτό».

Για τη φάση του γκολ, είπε: «Όταν είδα τη μπάλα, περίμενα την επίθεση. Ο Κέναν το έκανε πολύ καλά στη φάση του 1-0. Ο τερματοφύλακας ερχόταν προς τα αριστερά μου και το έκανα καλά. Πήγε καλά νομίζω (γέλια)».