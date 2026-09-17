Στο προπονητικό καμπ των Νικς οι Ουάισμαν και Μπρους Μπράουν

Οι Νιου Γιορκ Νικς συμφώνησαν με τους Τζέιμς Ουυάισμαν και Μπρους Μπράουν για να λάβουν μέρος στο προπονητικό καμπ και να διεκδικήσουν μια θέση στο ρόστερ.

Τζέιμς Ουάισμαν και Μπρους Μπράουν συμφώνησαν με τους Νιου Γιορκ Νικς για να λάβουν μέρος στο προπονητικό καμπ και να διεκδικήσουν μια θέση στο ρόστερ ενόψει της ερχόμενης περιόδου.

Ο πρώτος αναζητούσε το τελευταίο διάστημα μια ευκαιρία να κερδίσει μια θέση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, με τον 25χρονο να έχει επιλεχθεί στο Νο.2 του ντραφτ το 2020, την ώρα που το όνομα του «ακούγεται» για την Ευρώπη.



Από την άλλη πλευρά, ο 30χρονος γκαρντ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, μετρώντας 82 συμμετοχές με 7,9 πόντους και 3,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.