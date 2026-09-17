Σημαντική επένδυση Μουράτογλου στο Ελληνικό - Ανακοίνωσε το Mouratoglou Racket Sports

Σε μια σημαντική ανακοίνωση για το ελληνικό τένις προχώρησε ο Πάτρικ Μουράτογλου, που στα εγκαίνια του αθλητικού κέντρου του Ελληνικού, ανακοίνωσε την σημαντική επένδυση που έκανε.

Ο διάσημος προπονητής, που έχει ελληνική καταγωγή και βρίσκεται στον στενό προπονητικό κύκλο του Στέφανου Τσιτσιπά, ανακοίνωσε ότι στις νέες εγκαταστάσεις του Ελληνικού θα δημιουργηθεί το Mouratoglou Racket Sports Athens.

Ο Πάτρικ Μουράτογλου, μάλιστα αποκάλυψε ότι επισκέφτηκε ήδη το Ελληνικό και εντυπωσιάστηκε από το έργο, δίνοντας συγχαρητήρια στη Lamda Development και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

«Επισκέφθηκα ο ίδιος το Ελληνικό και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Συγχαρητήρια στη Lamda Development και σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό. Αυτό που δημιουργείται εδώ είναι κάτι που η χώρα μου περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Ένας χώρος στον οποίο ο αθλητισμός ανήκει σε όλους.

Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ελληνικό θα γίνει η έδρα του Mouratoglou Racket Sports στην Αθήνα. Για το παιδί που πιάνει μία ρακέτα για πρώτη φορά, για εκείνον που θέλει να προοδεύσει και να φτάσει μέχρι το υψηλότερο επίπεδο και, γενικότερα, για οποιονδήποτε αγαπά το τένις και θέλει να εξελιχθεί, αυτός είναι ένας χώρος για εσάς.

Η Ελλάδα είναι το σπίτι μου και η Αθήνα είναι η πόλη στην οποία ζω. Τα λέμε πολύ σύντομα στα κορτ», ανέφερε στην δήλωσή του ο πασίγνωστος προπονητής.