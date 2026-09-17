Κουτέσα: «Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου είναι τα πάντα για μένα»!  (pic)

O Ντέρεκ Κουτέσα έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το σημερινό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ευχαριστώντας τον κόσμο της ΑΕΚ για την αγάπη και την στήριξη.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, που βρέθηκε μια ανάσα από την Σερβέτ αλλά εν τέλει η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με ευθύνη των Ελβετών, όχι μόνο επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με την ΑΕΚ αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς του έδωσε και χρόνο συμμετοχής.

Ο Κουτέσα, δήλωσε χαρούμενος που επέστρεψε όπως είπε στο γήπεδο και κάνει αυτό που αγαπά και ευχαρίστησε τον κόσμο της Ένωσης για τη στήριξη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντέρεκ Κουτέσα:

«Χαίρομαι που επέστρεψα στο γήπεδο και κάνω αυτό που αγαπώ.

Η αγάπη και η στήριξη των φιλάθλων σημαίνουν τα πάντα για μένα. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα εδώ.

Συνεχίζουμε δυνατά».