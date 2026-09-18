Η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά την 1η αγωνιστική

Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει ιστορική νίκη κόντρα στην Χόφενχαϊμ, ενώ ο Ολυμπιακός λύγισε με ανατροπή την Γιαγκελόνια.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν την Πέμπτη (17/9), ήταν το επιβλητικό 5-0 της Γιουβέντους κόντρα στη Ναϊμέγκεν, αλλά και η τεράστια νίκη της Τορέενσε στην έδρα της Λίλεστρομ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια - Θέλτα 1-0

Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

Άντερλεχτ - Λυών 1-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0

Μίλαν - Μπενφίκα 0-2

Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0

Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0

Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 2-0

Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 0-1

Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0

Λίλεστρομ - Τορένσε 0-2

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3

Η Βαθμολογία

Γιουβέντους 3 (5-0) Κρίσταλ Πάλας 3 (4-0) Μπεσίκτας 3 (4-1) Σπάρτα Πράγας 3 (4-1) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-0) Φερεντσβάρος 3 (3-1) ΟΦΗ 3 (2-0) Μπενφίκα 3 (2-0) Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0) Ολυμπιακός 3 (2-1) Μπόρνμουθ 3 (2-1) Λιόν 3 (2-1) Τορένσε 3 (2-1) Σάλτσμπουργκ 3 (1-0) Ομόνοια 3 (1-0) Σάντερλαντ 3 (1-0) Στουρμ Γκρατς 1 (0-0) Ρεν 1 (0-0) Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0) Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0) Λίλεστρομ 0 (1-2) Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 (1-2) Γιαγκελόνια 0 (1-2) Άντερλεχτ 0 (1-2) Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1) Θέλτα 0 (0-1) Αλκμάαρ 0 (0-1) Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1) Σέλτικ 0 (1-3) Χοφενχάιμ 0 (0-2) Μίλαν 0 (0-2) Τσέλιε 0 (0-2) Βικτόρια Πλζεν 0 (0-3) Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4) Μαρσέιγ 0 (1-4) Λεχ Πόζναν 0 (0-4) Ναϊμέγκεν 0 (0-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)

Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν (19:45)

Τορένσε - Σάντερλαντ (19:45)

Τσέλιε - Ομόνοια (19:45)

Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ (19:45)

Λιόν - Κρίσταλ Πάλας (19:45)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ (19:45)

Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν (19:45)

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (22:00)

Ρεν - ΟΦΗ (22:00)

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ (22:00)

Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας (22:00)

Θέλτα - Γιουβέντους (22:00)

Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (22:00)

Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια (22:00)

Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ (22:00) Μπενφίκα - Σέλτικ (22:00)