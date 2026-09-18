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Η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά την 1η αγωνιστική

Ποδόσφαιρο
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Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει ιστορική νίκη κόντρα στην Χόφενχαϊμ, ενώ ο Ολυμπιακός λύγισε με ανατροπή την Γιαγκελόνια.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν την Πέμπτη (17/9), ήταν το επιβλητικό 5-0 της Γιουβέντους κόντρα στη Ναϊμέγκεν, αλλά και η τεράστια νίκη της Τορέενσε στην έδρα της Λίλεστρομ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια - Θέλτα 1-0
Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1
Άντερλεχτ - Λυών 1-2
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0
Μίλαν - Μπενφίκα 0-2
Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0
Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 2-0
Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 0-1
Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3
Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0
Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0
Λίλεστρομ - Τορένσε 0-2
Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2
Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3

Η Βαθμολογία

  1. Γιουβέντους 3 (5-0)
  2. Κρίσταλ Πάλας 3 (4-0)
  3. Μπεσίκτας 3 (4-1)
  4. Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)
  5. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-0)
  6. Φερεντσβάρος 3 (3-1)
  7. ΟΦΗ 3 (2-0)
  8. Μπενφίκα 3 (2-0)
  9. Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)
  10. Ολυμπιακός 3 (2-1)
  11. Μπόρνμουθ 3 (2-1)
  12. Λιόν 3 (2-1)
  13. Τορένσε 3 (2-1)
  14. Σάλτσμπουργκ 3 (1-0)
  15. Ομόνοια 3 (1-0)
  16. Σάντερλαντ 3 (1-0)
  17. Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)
  18. Ρεν 1 (0-0)
  19. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)
  20. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)
  21. Λίλεστρομ 0 (1-2)
  22. Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 (1-2)
  23. Γιαγκελόνια 0 (1-2)
  24. Άντερλεχτ 0 (1-2)
  25. Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1)
  26. Θέλτα 0 (0-1)
  27. Αλκμάαρ 0 (0-1)
  28. Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1)
  29. Σέλτικ 0 (1-3)
  30. Χοφενχάιμ 0 (0-2)
  31. Μίλαν 0 (0-2)
  32. Τσέλιε 0 (0-2)
  33. Βικτόρια Πλζεν 0 (0-3)
  34. Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)
  35. Μαρσέιγ 0 (1-4)
  36. Λεχ Πόζναν 0 (0-4)
  37. Ναϊμέγκεν 0 (0-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)

Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν (19:45)
Τορένσε - Σάντερλαντ (19:45)
Τσέλιε - Ομόνοια (19:45)
Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)
Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ (19:45)
Λιόν - Κρίσταλ Πάλας (19:45)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ (19:45)
Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν (19:45)
Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (22:00)
Ρεν - ΟΦΗ (22:00)
Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ (22:00)
Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας (22:00)
Θέλτα - Γιουβέντους (22:00)
Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (22:00)
Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια (22:00)
Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ (22:00) Μπενφίκα - Σέλτικ (22:00)

Η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά την 1η αγωνιστική