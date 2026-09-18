Η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά την 1η αγωνιστική

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν την Πέμπτη (17/9), ήταν το επιβλητικό 5-0 της Γιουβέντους κόντρα στη Ναϊμέγκεν, αλλά και η τεράστια νίκη της Τορέενσε στην έδρα της Λίλεστρομ.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Ομόνοια - Θέλτα 1-0
Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1
Άντερλεχτ - Λυών 1-2
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0
Μίλαν - Μπενφίκα 0-2
Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0
Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 2-0
Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 0-1
Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3
Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0
Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0
Λίλεστρομ - Τορένσε 0-2
Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2
Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3
Η Βαθμολογία
- Γιουβέντους 3 (5-0)
- Κρίσταλ Πάλας 3 (4-0)
- Μπεσίκτας 3 (4-1)
- Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-0)
- Φερεντσβάρος 3 (3-1)
- ΟΦΗ 3 (2-0)
- Μπενφίκα 3 (2-0)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)
- Ολυμπιακός 3 (2-1)
- Μπόρνμουθ 3 (2-1)
- Λιόν 3 (2-1)
- Τορένσε 3 (2-1)
- Σάλτσμπουργκ 3 (1-0)
- Ομόνοια 3 (1-0)
- Σάντερλαντ 3 (1-0)
- Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)
- Ρεν 1 (0-0)
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)
- Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)
- Λίλεστρομ 0 (1-2)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 (1-2)
- Γιαγκελόνια 0 (1-2)
- Άντερλεχτ 0 (1-2)
- Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1)
- Θέλτα 0 (0-1)
- Αλκμάαρ 0 (0-1)
- Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1)
- Σέλτικ 0 (1-3)
- Χοφενχάιμ 0 (0-2)
- Μίλαν 0 (0-2)
- Τσέλιε 0 (0-2)
- Βικτόρια Πλζεν 0 (0-3)
- Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)
- Μαρσέιγ 0 (1-4)
- Λεχ Πόζναν 0 (0-4)
- Ναϊμέγκεν 0 (0-5)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)
Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν (19:45)
Τορένσε - Σάντερλαντ (19:45)
Τσέλιε - Ομόνοια (19:45)
Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)
Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ (19:45)
Λιόν - Κρίσταλ Πάλας (19:45)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ (19:45)
Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν (19:45)
Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (22:00)
Ρεν - ΟΦΗ (22:00)
Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ (22:00)
Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας (22:00)
Θέλτα - Γιουβέντους (22:00)
Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (22:00)
Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια (22:00)
Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ (22:00) Μπενφίκα - Σέλτικ (22:00)