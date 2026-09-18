Διπλό-ανάσα για την Βιγιαρεάλ στη Μάλαγα

Επιτέλους νίκη αναφώνησαν οι παίκτες και ο κόσμος της Βιγιαρεάλ, που μετά από 6 αγωνιστικές στην La Liga πήραν το πρώτο τους τρίποντο, επικρατώντας στην έδρα της Μάλαγα με 1-3.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν μόλις στο 12ο λεπτό με τον Κάρλος Ντοτορ, όμως η Βιγιαρεάλ σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, κατάφερε να βγάλει αντίδραση.

Στο 40ο λεπτό ο Μολέιρο έφερε το ματς στα ίσα, ενώ λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου η Βιγιαρεάλ έκανε την ολική ανατροπή, με τον Πάπε Γκέιγ να «γράφει» το 1-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μάλαγα πίεσε αρκετά για την ισοφάριση, όμως σε μια αντεπίθεση της Βιγιαρεάλ ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για ανατροπή μέσα στην περιοχή, με τον Γκέιγ να ευστοχεί για το τελικό 1-3.