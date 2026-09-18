Ίλτσερ: «Δίκαιη η νίκη του ΟΦΗ»

Ο προπονητής της Χόφενχαϊμ, Κρίστιαν Ίλτσερ στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τον ΟΦΗ, τόνισε ότι οι Κρητικοί πήραν δίκαια το θετικό αποτέλεσμα, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, κέρδισε δίκαια, έκανε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο πρώτο ημίχρονο μας έλειπε η ταχύτητα και το πάθος. Βρήκαμε απέναντί μας μια συμπαγή ομάδα και μας έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα. Το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ καθόρισε το αποτέλεσμα.

Πρέπει να μάθουμε πώς να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Περίμενα απόλυτα αυτήν την εμφάνιση από τον ΟΦΗ, άλλωστε πρόκειται για μια ομάδα που κέρδισε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και σε καμία περίπτωση δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο μας.

Περιμέναμε να δώσουμε λίγο χώρο στον ΟΦΗ, προσπαθήσαμε να διασπάσουμε την άμυνά τους, είχαμε ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και θα δώσω για μια ακόμη τα συγχαρητήρια μου».

Για την εμφάνιση της ομάδας του, τόνισε: «Το ότι μια ομάδα έχει κατοχή της μπάλας δεν σημαίνει πως θα κερδίσει. Δεν καταφέραμε να απειλήσουμε τον ΟΦΗ».

Τέλος, σκιαγραφόντας τον ΟΦΗ: «Αυτή η νίκη επιβεβαίωσε το πού μπορεί να φτάσει ο ΟΦΗ, το είχε δείξει και με τις νίκες που έκανε στο παρελθόν».