Ο τρομερός ΟΦΗ εκθέτει ανεπανόρθωτα τη ρητορική του Άρη

Δημοσιογραφία είναι η καταγραφή της πραγματικότητας με κάθε κόστος. Όλα τα άλλα είναι δημόσιες σχέσεις. Το είπε ο Τζορτζ Όργουελ. Στην Ελλάδα όπου έχει σπάνια εφαρμογή ελάχιστα διαχρονικά είναι τα Μέσα που το τόλμησαν.

Με κάθε κόστος και με αμέτρητους κινδύνους, το SDNA τόλμησε να πάει κόντρα σε πλατιές μάζες καταγράφοντας την αλήθεια όσο σκληρή κι αν ήταν. Κι αν τελικά το τέλος του Λιόλιου γίνει πράξη όπως διαφαίνεται, θα μείνει στην ιστορία ως το μοναδικό Μέσο που έριξε δύο πανίσχυρες παράγκες. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ καθαρίζοντας το τοπίο από όσους το λυμαίνονται.

Τον Δεκέμβριο του 2020, με τον ΟΦΗ ακόμα να προσπαθεί να αναπτυχθεί και τον Άρη να παίζει στην Ευρώπη, ένα άρθρο του Κώστα Κεφαλογιάννη τάραξε τα νερά: «Γιατί ο ΟΦΗ μεγαλώνει ενώ ο Άρης μικραίνει». Το άρθρο είχε… 577 (εγκεκριμένα) σχόλια, έγινε viral, το inbox γέμισε ευχές, κατάρες, τα πάντα όλα.

Αυτή όμως είναι η δημοσιογραφία. Οφείλεις να βλέπεις καθαρά, ιδανικά μάλιστα και μακριά. Έξι χρόνια μετά, η απάντηση έχει ήδη δοθεί.

Οι τίτλοι εντός συνόρων, ο τρόπος διαχείρισης της ομάδας, η πίστη μακριά από δικαιολογίες, η δουλειά χωρίς επικοινωνιακά τρικ, φέρνουν τα αποτελέσματα που πανηγυρίζουν οι Κρητικοί και συνεχίζουν να ονειρεύονται στον Άρη.

ΟΦΗ και Άρης είναι δύο ομάδες που έχουν αρκετές ομοιότητες. Αμφότερες ταλαιπωρήθηκαν υπερβολικά, βρέθηκαν σε χαμηλότερες κατηγορίες για χρόνια, επέστρεψαν και ξαναβρήκαν τον εαυτό τους. Με τη διαφορά στη συμπεριφορά και στη λογική τους, όμως, να είναι ξεκάθαρη.

Ο Άρης λειτουργεί με τη νοοτροπία είμαι μεγάλος και τρανός, οπότε όταν αυτό δεν αποδεικνύεται στα αποτελέσματα, τότε φταίνε αόρατες δυνάμεις, σκοτεινές. Κυνήγι απ’ τη διαιτησία, κυνήγι από αντιπάλους, κυνήγι απ’ την ΕΠΟ, κυνήγι από την UEFA.

Μένει εκτός στην Ευρώπη, χωρίς να έχει κατορθώσει να φτάσει σε League Phase; Φταίει η τύχη και η διαιτησία. Χάνει σε τελικό Κυπέλλου; Φταίει η Φραπάρ που δεδομένα την έβαλε η ΕΠΟ σε συνεννόηση με την UEFA, για να κάνει κακό στον Άρη.

Εντός των συνόρων συνεχίζει να ζει με την περηφάνια πως στα τόσα ματς, υπάρχουν και κάποια που κόντραρε τον Ολυμπιακό Ανάλογα το που ακούγεται πως έχει καλές σχέσεις.

Συνεχίζει παράλληλα να αλλάζει τους παίκτες σαν τα πουκάμισα, να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό στοιχείο και το μοντέλο αυτό παρότι αποτυγχάνει, συνεχίζεται ασταμάτητα.

Όλα αυτά, ήρθε να τα γκρεμίσει ο ΟΦΗ. Η ομάδα της Κρήτης, χωρίς φυσικά να έχει το τεράστιο μπάτζετ, έθεσε σε εφαρμογή ένα ποδοσφαιρικό πλάνο. Αυτό άλλαξε μέσω αντικαταστάσεων στον πάγκο, αλλά οι σταθερές έμειναν ίδιες. Στήριξη σε ελληνικό στοιχείο, προσεγμένες επιλογές ξένων και στήριξη χωρίς έπαρση και μόνιμες εντάσεις.

Πήγε τελικό Κυπέλλου και τον έχασε σχετικά εύκολα.Έπαιξε τελικό Super Cup και τον έχασε δύσκολα. Αντικατέστησε τον προπονητή, εμπιστεύτηκε τον Χρήστο Κόντη στο πλαίσιο του ποδοσφαιρικού πλάνου που ακολουθεί.

Δεύτερη σεζόν πήγε ξανά τελικό Κυπέλλου, έκανε την τεράστια έκπληξη κατακτώντας το τρόπαιο όντας το απόλυτο αουτσάιντερ. «Έχτισε» πάνω στην επιτυχία αυτή, πήρε το Super Cup, ενώ εξασφάλισε και πρόκριση στη League Phase του Europa League με εύκολη πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Για να έρθει και το ματς με τη Χόφενχαϊμ, να πάρει νίκη στη League Phase κόντρα σε ομάδα της Bundesliga. Χωρίς να ψάχνει δικαιολογίες για αποκλείστηκε από την Κόλος, ή την Αράζ.

Ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο, προχώρησε σε πώληση δύο παικτών του στον Ολυμπιακό έναντι 5 εκατ. ευρώ, για να πάει λίγες μέρες μετά να νικήσει στο Φάληρο τον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Χωρίς φωνές, χωρίς φανφάρες, χωρίς επίδειξη μεγέθους το οποίο δεν συμβαδίζει με τον τρόπο λειτουργίας και τη διαχείριση του κλαμπ, ο ΟΦΗ έχει θριαμβεύσει ως τώρα ποδοσφαιρικά. Δείχνοντας στον Άρη, τι κάνει λάθος τόσα χρόνια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αν καταλάβει τι πραγματικά της έχει φταίξει, δεδομένα θα βρει το δρόμο της. Ειδικά στο ποδόσφαιρο του σήμερα, που προσφέρεται για τέτοιες ιστορίες. Αρκεί να το σεβαστείς, επειδή ο Άρης κάνει το ακριβώς αντίθετο. Περιμένει να του τα δώσουν όλα στο πιάτο, λες και τα δικαιούται για κάποιο άγνωστο λόγο.

Ο ΟΦΗ δείχνει τον δρόμο σε αυτή την κατηγορία ομάδων. Ένας καλός προπονητής, πολλοί Ελληνες παίκτες, στοχευμένες επιλογές και υγεία σε όλα τα επίπεδα. Η τελευταία ελπίδα του Άρη είναι να κοιτάξει το σωστό παράδειγμα. Έξι χρόνια πριν… δεν διάβασαν SDNA, τώρα δεν πρέπει να πιαστούν ξανά αδιάβαστοι.