Η EuroLeague λανσάρει το δικό της Super Cup… και δημιουργεί πονοκέφαλο για το μέλλον

Το παρθενικό Super Cup της Ευρωλίγκας βρίσκεται προ των πυλών, όμως υπάρχει κάτι που κανείς δε φαίνεται να έχει σκεφτεί... Γράφει ο Χοσέ Μ. Πουέρτας.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ αποκτά από φέτος ένα νέο τρόπαιο στο καλεντάρι του. Η EuroLeague εγκαινιάζει το δικό της Super Cup, μια διοργάνωση που έχει σχεδιαστεί για να ανοίγει επίσημα τη σεζόν, με την παρθενική της έκδοση να διεξάγεται στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Η πρωτοβουλία αυτή προσθέτει ακόμα μία κούπα στο περιβάλλον του EL Basketball, ενώ παράλληλα αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια να μετατραπεί η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου σε ένα σημαντικό διεθνές γεγονός.

Η μορφή της διοργάνωσης είναι απλή και θυμίζει έντονα Final Four. Τέσσερις ομάδες θα συγκεντρωθούν για δύο ημέρες, προκειμένου να δώσουν δύο ημιτελικούς, έναν μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό. Δεν υπάρχουν σειρές αγώνων ούτε περιθώρια για λάθη: ένα κακό παιχνίδι αρκεί για να σε αφήσει εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Νικάς ή… πας σπίτι.

Η πρώτη έκδοση του θεσμού διαθέτει εντυπωσιακό αγωνιστικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης, θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είχε κατακτήσει τη διοργάνωση το 2025. Στον άλλο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης, φιναλίστ της EuroLeague το 2026, θα αναμετρηθεί με την Ντουμπάι, η οποία θα έχει και τον ρόλο της οικοδέσποινας.

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα ανοίξουν το τουρνουά, ενώ στη συνέχεια η Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει το ντεμπούτο της απέναντι στην Ντουμπάι. Οι νικητές θα αναμετρηθούν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για το πρώτο Super Cup στην ιστορία του θεσμού, ενώ οι ηττημένοι θα παίξουν νωρίτερα στον αγώνα για την τρίτη θέση.

Η επιλογή του Άμπου Ντάμπι μόνο τυχαία δεν είναι. Η EuroLeague εξερευνά εδώ και χρόνια νέες αγορές- η πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φιλοξένησε το Final Four του 2025, θυμίζουμε- και αναζητά τρόπους να επεκτείνει το διεθνές της αποτύπωμα. Η παρουσία της Ντουμπάι στη διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη στρατηγική, η οποία θα μπορούσε σύντομα να επεκταθεί και με τη δημιουργία νέας ομάδας στη χώρα, συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι. Παράλληλα, το τουρνουά θα αποτελέσει μια ευκαιρία προβολής ορισμένων από τα μεγαλύτερα ονόματα και brands του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε ένα νέο κοινό.

Το Super Cup εξυπηρετεί, επομένως, έναν διπλό σκοπό: αγωνιστικό και εμπορικό. Θα αποτελεί έναν επίσημο τίτλο, αλλά ταυτόχρονα και μια διεθνή βιτρίνα, καθώς και ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της στρατηγικής επέκτασης της EuroLeague. Αν καταφέρει να εδραιωθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σταθερό θεσμό του ευρωπαϊκού μπασκετικού ημερολογίου, μετατρέποντας αυτό που μέχρι σήμερα ήταν απλώς η αρχή μιας νέας σεζόν σε έναν τίτλο με ξεχωριστή αξία.

Ωστόσο, η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση δημιουργεί και ένα πρόβλημα στο πρόγραμμα- έστω κι αν αυτό ίσως φανεί σε όλη του την έκταση τα επόμενα χρόνια: την πιθανή σύγκρουσή της με το ισπανικό Supercopa. Αυτό συμβαίνει ήδη φέτος, καθώς το ισπανικό Super Cup είναι προγραμματισμένο για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, για πρώτη φορά μετά τη διοργάνωση του 2008, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν συμμετέχει σε αυτό, γεγονός που της επιτρέπει να ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι χωρίς να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα προγραμματισμού.

Παρ’ όλα αυτά, η απουσία της Ρεάλ από το ισπανικό Super Cup αποτελεί ξεκάθαρα εξαίρεση, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και 18 σεζόν που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της ACB ενέκρινε πρόσφατα νέο κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο ο πρωτοπόρος της κανονικής περιόδου θα εξασφαλίζει αυτόματα θέση στο Super Cup, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι πιθανότητες, λοιπόν, να λείψει ξανά από τη διοργάνωση μια ομάδα με τη δυναμική της Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζουν πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.

Και κάπως έτσι προκύπτει το προφανές ερώτημα, βλέποντας τη φετινή σύγκρουση των δύο διοργανώσεων:

Τι θα συμβεί στις επόμενες εκδόσεις αν μια ισπανική ομάδα προκριθεί και στα δύο τουρνουά;

Είναι σαφές ότι τα δύο τουρνουά δεν μπορούν να διεξάγονται τις ίδιες ημερομηνίες, όπως συμβαίνει φέτος. Κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο ένα ήδη ασφυκτικά γεμάτο καλεντάρι, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως οι επόμενες τρεις, κατά τις οποίες θα διεξαχθούν κορυφαίες διοργανώσεις εθνικών ομάδων: το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA το 2027, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 και το EuroBasket του 2029.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φίλοι του μπάσκετ θέλουν να παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Υπάρχουν, όμως, και στιγμές που οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν το «περισσότερο» σημαίνει απαραίτητα και «καλύτερο». Με το NBA να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προετοιμάζει τη δική του είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά, η FIBA, η EuroLeague και τα εγχώρια πρωταθλήματα διεκδικούν το δικό τους μερίδιο σε ένα μπασκετικό οικοσύστημα που μοιάζει ολοένα και πιο πιεσμένο.

Ένα οικοσύστημα στο οποίο η υγεία των παικτών δεν φαίνεται πάντοτε να βρίσκεται στις «πρώτες» προτεραιότητες…