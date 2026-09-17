Κόντης: «Πάμε με τα φρένα σπασμένα - Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ στάθηκε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και στην θετική ενέργεια, που όπως είπε, υπάρχει στο Ηράκλειο.

Στις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για ένα «καθαρό» σκορ για τη νίκη επί της Χόφενχάιμ με 2-0.

Αναλυτικά, όσα είπε ο τεχνικός του ΟΦΗ.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όλος ο οργανισμός, ζούμε πολύ ωραίες στιγμές. Είναι μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνουμε, και βάζει υψηλούς στόχους γιατί το έχω πει από την πρώτη ημέρα ότι αν δεν βάλεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όριά μας, δεν μας αρέσει η ασφαλής ζώνη. Θέλουμε πάντα να κάνουμε το κάτι παραπάνω.

Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μας έβαλε τρομερή πίεση, αλλά βρήκαμε τους τρόπους, τις λύσεις. Κάναμε ένα καθαρό σκορ, τι άλλο να πω, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά!

Αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι όταν θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο είναι 11 εναντίον 11. Είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα της Μπουντεσλίγκα, είναι μια ομάδα με πολύ υψηλό επίπεδο παικτών αλλά μέσα στο γήπεδο εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι όποτε μπορούμε. Δυσκολευτήκαμε πολύ. Σε μια τέτοια βραδιά με ένα τέτοιο πλάνο γιατί ξέραμε ότι Χόφενχαϊμ δεν είναι ομάδα που πρέπει να της δώσεις χώρο, είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να σου βγει και να σου βρει τους χώρους. Εμείς βρήκαμε τους χώρους να βρούμε στις αντεπιθέσεις και τα παιδιά εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό που βλέπουμε και πραγματικά πάμε με σπασμένα τα φρένα.

Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και γι’ αυτό τους πιέζουμε να δουν αυτά τα παιχνίδια πολύ σοβαρά, με πολύ μεγάλη συγκέντρωση και θάρρος γιατί αυτά τα παιχνίδια θέλουν θάρρος και τύχη.

Επειδή πιστεύουμε όλοι, επειδή υπάρχει θετική ενέργεια στο Ηράκλειο, ο κόσμος μεταδίδει αυτή την ενέργεια, τραγουδάει είναι εκεί δίπλα μας και όλο αυτό μαζί έχει φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο.

Λειτουργούμε σαν ομάδα, όλοι παίζουμε άμυνα και όλοι παίζουμε επίθεση. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία. Το είπα πέρυσι, πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα μας σε όλες τις θέσεις. Όταν κρατάμε το μηδέν, ένα γκολ θα το βάλουμε. Έχουμε την ποιότητα για να σκοράρουμε».