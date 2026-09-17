Ανδρούτσος: «Να σπάμε τον ένα στόχο μετά τον άλλο...»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος έκανε λόγο για μια "ιστορική βραδιά" για τον ΟΦΗ.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ δήλωσε ικανοποιημένος από τη νίκη επί της Χόφενχάιμ με 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και σημειωσε ότι τα κλειδιά της νίκης ήταν η καρδιά, το πάθος και η συγκέντρωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου.

«Είναι μια ιστορική νίκη, μεγάλη βραδιά για την ομάδα, για όλους μας εδώ! Έχουμε δουλέψει όλοι πάρα πολύ για να φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο και να κερδίζουμε ομάδες υψηλού επιπέδου σαν τη Χόφενχαϊμ. Συγχαρητήρια έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο.

Φαίνεται η δουλειά μας και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δεν σταματάμε, αυτό έχουμε σαν στόχο ότι συνέχεια να σπάμε τον ένα στόχο μετά τον άλλον. Τώρα ο στόχος είναι να πάμε πιο ψηλά και αυτό θα το καταφέρουμε όλοι μαζί.

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η καρδιά, το πάθος, το πόσο συγκεντρωμένος είσαι, το πόσο καλά έχεις μελετήσει, έχεις δουλέψει, δεν φύγαμε ούτε δευτερόλεπτο από τη συγκέντρωση μας, είμασταν πάντα εκεί όσο και να δυσκολευτήκαμε αλλά είμασταν εκεί και έχουμε το μηδέν πίσω και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι’ αυτό.

Μόνοι μας έχουμε θέση τον πήχη ψηλά, μας αρέσει η πίεση όλο αυτό μας άρεσε και συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να καταρρίπτουμε τον ένα στόχο μετά τον άλλο».